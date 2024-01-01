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數學家算出來了！英國樂透只要買27注就肯定中獎

數學家利用有限幾合，計算出英國樂透只要買27注就肯定會中獎，但在99%的情況下都是賠本。（圖擷自ResearchGate網站）

數學家利用有限幾合，計算出英國樂透只要買27注就肯定會中獎，但在99%的情況下都是賠本。（圖擷自ResearchGate網站）

2024/01/01 15:01

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國國家彩票（National Lottery）所推出的樂透（Lotto），是由59個數字中抽出6個，曼徹斯特大學數學家斯圖爾特（David Stewart）、庫辛（David Cushing）等人，計算出只要買27注就肯定會中獎，但在99%的情況下都是賠本。

《商業內幕》報導，英國樂透每注售價2英鎊（約新台幣78元），普獎中2個號碼無法直接領取獎金，而是免費換取下一次的樂透彩券（Free Lucky Dip Ticket），可以看做是中了2英鎊但不是現金，中3個號碼的話則能拿到30英鎊（約新台幣1172元）。

斯圖爾特、庫辛和研究團隊，利用有限幾何計算出一定能中獎的最少注數為27注，亦即要花54英鎊（約新台幣2110元）包牌，雖然獎項基本上都是以免費換取下次樂透為主，但在某次極端情況下，有團隊成員中了1760英鎊左右（約新台幣6.8萬元）。

庫辛表示，這是非常幸運的例子，而他們自己在實際購買之後，27注彩券有3注對中普獎，也就是說可以換3注下一期的免費樂透，但那3注接著就全部賠光，很快地他們就不再有興趣繼續包牌了。

數學家計算出的肯定中獎27注組合。（圖擷自ResearchGate網站）

數學家計算出的肯定中獎27注組合。（圖擷自ResearchGate網站）

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