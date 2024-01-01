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才跨入2024 哈瑪斯向以色列發射20多枚火箭

哈瑪斯在2024年元旦凌晨向以色列發射多枚火箭，大多數都被以色列攔截。（路透）

哈瑪斯在2024年元旦凌晨向以色列發射多枚火箭，大多數都被以色列攔截。（路透）

2024/01/01 11:12

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）之間的衝突目前仍在持續，哈瑪斯在跨入2024年沒多久後就向以色列南部及中部發射20多枚火箭，其中大部份火箭都被以軍的鐵穹防空系統攔截。

綜合外媒報導，哈瑪斯在2024年開始不久就向以色列南部及中部發射20多枚火箭，在特拉維夫（Tel Aviv）的美國《CNN》團隊也目擊哈瑪斯發射的火箭，表示2024年剛到沒多久，以色列就攔截10多枚從加薩發射的火箭。以色列緊急服務中心表示，尚未收到人員傷亡報告；大部份火箭也被以色列的鐵穹防空系統攔截。

以色列國防軍（IDF）也在社群平台「X」發文指出：「新的一年，依舊是同樣的哈瑪斯恐怖主義，目前仍有129名以色列人質被關押在加薩，哈瑪斯也在2024年一開始就向以色列發射火箭。在人質都回家之前，沒有什麼『新年快樂』可言。」

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