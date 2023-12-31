《金融時報》預言2024這些事……曝台灣換總統後中國武統可能性！

英國《金融時報》預言數個全球關注之議題2024年的發展趨勢，包括台灣總統大選過後中國的反應。（美聯社檔案照）

2023/12/31 18:38

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天將迎來2024年元旦（1/1），在揮別2023年之際，英國《金融時報》特別撰文預言全球重大議題在明年的發展趨勢，其中包括「台灣換總統之後是否引發中國武力侵略？」、「中國經濟是否進一步惡化？」、「前美國總統川普（Donald Trump）是否再次入主白宮？」等等，引發外界熱議。

《金融時報》 的「水晶球觀察團隊」（Crystal Ball Gazers）30日針對幾個全球關注的議題做出2024年大預言。在氣候變遷議題方面，2024年是否會超越2023年，成為有史以來最熱的一年？預言稱「會」，今年已經歷過許多極端酷熱事件，幾乎可以肯定2023是有氣候記錄的174年來最熱一年，不過許多科學家指出，隨著「聖嬰現象」（El Niño）發生，2024恐怕會更加溫暖。

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而今年爆發以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的戰爭，外界都相當關心這場戰事是否升級為全面的區域衝突？預言稱「不會」，雖然以哈戰爭讓暴力蔓延中東，在以國北邊的黎巴嫩真主黨也蠢蠢欲動，但衝突雙方背後撐腰的美國和伊朗其實都不希望發生更廣泛的區域衝突。

針對台灣和民主陣營最關心的台海局勢，2024年將換新的總統上台，若民進黨總統候選人賴清德上台，是否會引發中共武力侵略台灣？預言稱「不會」，中國近年不斷擴大對台軍事威脅，台灣內部許多人也擔心熱戰爆發，賴清德的背景與現任總統蔡英文雖截然不同，但賴清德已明確表示，他將遵循蔡政府對中謹慎的政策立場，讓北京沒有藉口發動攻擊。不過以習近平為首的中共領導層似乎仍相信，他們有機會透過加強軍事恐嚇、政治滲透、經濟誘惑和營造國際孤立，迫使台灣在不發生戰爭的情況下接受統一。

再來是明年11月5日登場的美國總統大選，共和黨目前支持度最高的川普是否會再次入主白宮？預言稱「不會」，若川普克服目前科羅拉多州和緬因州所遭遇的「法律障礙」，現任總統拜登（Joe Biden）將面臨美國歷史上「最糟糕的總統選舉」，不過拜登還是會險勝，因為不想要川普當選的人還是稍微多一點。所謂「法律障礙」，指的是前述2州近日相繼指控川普曾煽動支持者闖國會暴動，宣布取消他參加明年州內總統初選資格一事。

此外，《金融時報》也提到疫情解封后經濟表現堪憂的中國，各界都非常關注中國經濟成長明年是否會跌至3%或更低？預言稱「不會」，雖然中國經濟成長情況近年確實顯著惡化，不只房市崩盤，許多地方政府也陷入債務泥沼，但在中共政府介入下，中國2024年GDP成長還是會輕鬆破4%。

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