北京強推愛國教育 外籍教師坦言「士氣低落、精疲力盡」

中國希望在6到15歲義務教育階段，完全控制學生的教育內容和方式。 （歐新社）

2023/12/31 16:10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》31日報導，隨著中國政府擴大對課堂教學的控制，新的「愛國主義教育法」將對在中國的英國私立學校造成壓力。仍留在北京的教師坦言，招募外師愈發困難，「大家都士氣低落、精疲力盡了」。

據報導，不到5年前，英中媒體大力鼓吹英國教育在中國的「繁榮歲月」，英國菁英學校抓住迎合中國富裕家庭和外籍人士子女的商業機會，迅速在中國開設分校。但隨著COVID-19疫情嚴重打擊中國對外籍教師的吸引力，以及中國政府開始廣推課程中的愛國主義和國家安全主題，甚至對私立學校也是如此，前往中國設校的國際名校開始面臨重大挑戰。

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設於北京、研究中國教育產業的市場情報顧問公司問創教育（Venture Education）今年一份報告直言：「與英國合作的夥伴學校和國際名校數量的快速成長現已結束。」過去2年，多所國際私立學校關閉，包括深圳的德威英國國際學校（Dulwich College International）。

中國新的愛國主義教育法將從明年1月1日起正式實施，對本應是西式教學的課堂進行嚴格管控，該法要求「各級及各類學校在課程中全面貫徹愛國主義教育，教好思想及政治理論課程，將愛國教育融入各科」。

根據英國文化協會統計，中國約有18萬間民辦教育機構，在校學生超過5560萬人。在中、小學和大學層面，13％的學生就讀於民辦教育機構，現在已有一些學校在課程中納入愛國教育。

北京一所與英國著名學府有聯繫的私立國際學校一名教師表示，2年前該校開始教授中文課程而非國際課程後，幾乎整個歷史系的人都離開了。

過去2年，中國多個領域的國際合作變得更加困難，尤其今年通過「反間諜法」，禁止將涉及國家安全的資訊帶出境，讓外國企業感到恐慌，對含糊的法律措辭擔憂不已。

在美國人力資源網站Glassdoor上，「哈羅北京學校」（Harrow Beijing）一位前系主任寫道：「自我在那裡工作以來，情況已發生變化，現在受到國家的嚴格監管，不再是一所實際的國際學校。」

據了解，該校之前名為「哈羅北京國際學校」，但2021年新的民辦教育法生效，禁止接受中國公民的民辦學校名稱含有「國際」或「世界」之類的詞，該校因而改名「立德」。其他案例包括江蘇省無錫市的「南外國王國際學院」更名為「無錫狄邦學校」等，但仍主打與溫布頓國王學院學校的聯繫。

「民辦教育法」也規定，民辦學校董事會成員必須是中國公民，並禁止在義務教育階段使用外國教材，「在6到15歲義務教育階段，中國希望完全控制年輕人的教育內容和方式」。

這些學校只能為富裕的中國孩子提供英式田園生活和課外機會，而非傳授西式教育，這可能會讓教師和學生望而卻步。招募外籍教師來中國變得愈發困難，仍留在北京的外籍老師坦言：「大家都士氣低落、精疲力盡了。」

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