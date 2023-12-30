日議員上畠寬弘會見高市早苗 提出「強化台日友好」建議書

日本神戶市議員上畠寬弘（左）和經濟安保相高市早苗（右）。（上畠寬弘提供）

2023/12/30 14:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕多次公開發表挺台言論、積極推動台日友好的日本神戶市議員上畠寬弘，於29日在社群平台「X」（原推特）發文透露，他在日前與經濟安全保障擔當大臣高市早苗會面，並提出「強化日台友好」的建議書，高市除了對建議書內容表達認同，也認為台灣是一個「重要且必要的存在」。

上畠寬弘不僅是神戶市議員，同時也是日本全國日台友好議員協議副理事長，根據上畠在社群平台「X」發文顯示，他已在日前和高市早苗進行會面，2人在日台友好、自由和民主方面達成共識，上畠更指出高市也是一位親台的政治家，外界也期待高市成為下一任日本首相。

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上畠更在會面期間，向高市提出「日本與台灣友好發展及協作強化」的建議書，內容指出日本和台灣在困難時總是互相支持，像是在阪神淡路大地震、東日本大地震以及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，台灣向日本提供大量支援，同樣，日本也向台灣提供新冠疫苗等協助，「2國互相支持，在克服困難和危機時友誼不斷加深，現在這種連結是堅不可摧的。」

建議書指出，「尤其是日本已故前首相安倍晉三與台灣前總統李登輝、總統蔡英文、副總統賴清德等人深化的友誼，是我們日本國民應該傳承給下一代的寶藏。」，同時，建議書也強調日本和台灣尊重和平、法治、自由和民主，共享普世價值觀，「台灣擁有明確的領土、國民和主權，我們拒絕接受對我們友好關係的壓力以及對主權的任何侵犯。」

上畠更提出「8項」具體建議，指出通過強化日台友好合作的「善的循環」，不僅有益於日台的國家利益，也有助於提升人類福祉和促進世界和平。

首先，是對安全保障、打擊犯罪、反恐、防災和防疫等事件，應該迅速採取行動，建立日本台灣交流協會和台灣日本關係協會之間的協議，構建日台政府部門之間的實務框架。其次，是實現台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

第3，則是在外交部內設立台灣事務企劃官的職位，使其具有較高職責；第4，派遣自衛隊高級官員到日本台灣交流協會，加強與台灣國防部的協作。第5，迅速制定「台灣相關法」，以便順利實現涉及台灣的政策。

第6，在自由民主黨（自民黨）內設立討論和制定台灣政策的機構（委員會）；第7，是在自民黨和民進黨之間設立高層政黨交流協議會；最後，則是強化日本與台灣邦交國之間的關係，提供必要的支援。

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