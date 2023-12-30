共軍9將領被罷免全國人大代表資格 火箭軍是重災區

前火箭軍司令員李玉超上將。（擷取自「X」平台）

2023/12/30 01:01

〔中央社〕中國全國人大常委會29日晚間公告，決定罷免中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中、前火箭軍司令員李玉超等9名共軍將領的全國人大代表資格。此舉進一步證實此前盛傳以火箭軍為主的軍備貪腐大案。

公開資料顯示，被拔掉全國人大代表資格的9名將領，其中3名是上將，另外至少4名是中將。

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據公告，被罷免全國人大代表資格的將領依序是中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中（中將）、前中央軍委裝備發展部副部長張育林（中將）、中央軍委裝備發展部副部長饒文敏（軍階不詳）、南部戰區副司令員鞠新春（中將）、前空軍司令員丁來杭（上將）。

火箭軍是重災區，被罷免全國人大代表資格的依序是火箭軍裝備部部長呂宏（少將）、前火箭軍司令員李玉超（上將）、火箭軍副司令員李傳廣（中將）以及前火箭軍司令員周亞寧（上將）。

9名將領被罷免全國人大代表資格，這意味他們不是有罪在身，就是已涉案被採取強制措施。

另外，張育林的全國人大財政經濟委員會委員職務；丁來杭的全國人大常務委員會委員、全國人大華僑委員會副主任委員職務；周亞寧的全國人大常務委員會委員、全國人大外事委員會副主任委員職務，都相應撤銷。

兩天前，中國全國政協第12次主席會議決定撤銷吳燕生、劉石泉、王長青等3名軍工央企高層的全國政協委員資格，港媒星島網引述消息指他們捲入火箭軍腐敗案，前國防部長李尚福也牽涉其中。

中國全國人大常委會公告罷免中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中、前火箭軍司令員李玉超等9名共軍將領的全國人大代表資格。（擷取自中國人大網）

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