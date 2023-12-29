中國國防部長李尚福被拔 前海軍司令員董軍接任

共軍前海軍司令員董軍接任中國國防部長。（擷取自「X」平台）

2023/12/29 19:43

〔中央社〕中國全國人大常委會議今天決定，任命前海軍司令員董軍為新任中國國防部長，接替前任的李尚福，隨後並由中國國家主席習近平簽署主席令生效。在李尚福10月24日被免職後，中國國防部長職位已懸缺了2個多月。

《新華社》報導，中國第14屆全國人大常委會第7次會議今天下午在北京人民大會堂閉幕。閉幕前會議經過表決，決定任命董軍為國防部長；同時免去唐登杰的民政部長職務、任命陸治原為民政部長；免去胡和平的文化和旅遊部長職務、任命孫業禮為文化和旅遊部部長。

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根據報導，習近平隨後簽署第15至19號主席令，包括董軍等人事案即告生效。

董軍1961年生，山東煙台人，1978年考入中共解放軍海軍大連艦艇學院，畢業後即在海軍服役，歷任中共海軍司令部軍訓部長、北海艦隊副參謀長、海軍92269部隊司令員；2013年任東海艦隊副司令員；2014年12月轉任海軍副參謀長；2017年1月升任南部戰區副司令員。

董軍在2021年3月調任海軍副司令員；2021年8月升任海軍司令員，同年9月並晉升上將軍階。今年12月25日，董軍在中共中央軍委晉升上將軍階儀式現身，但海軍司令員已由胡中明接任，使董軍的動向受到外界關注。

至於前任中國國防部長李尚福，最後一次公開露面是今年8月29日在北京舉行的中非和平安全論壇開幕式發表演說。此後，關於李尚福落馬甚至涉案被查的傳言甚嚚塵上。直到10月24日的中國第14屆全國人大常委會第6次會議上，李尚福才被免去國防部長及兼任的國務委員職務。

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