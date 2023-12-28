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效法中國「戰狼式」罵街 港府平均每週回嗆西方一次

中國國家主席習近平（右）與香港特首李家超。（美聯社）

中國國家主席習近平（右）與香港特首李家超。（美聯社）

2023/12/28 19:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕自由亞洲電台（RFA）粵語組統計發現，港府今年平均每週至少一次向西方表達「強烈不滿」或「譴責」，顯示港府積極向國際「說好香港故事」的同時，也頻繁「戰狼出征」，而且措詞用語，越來越向北京看齊。

28日的相關報導中提到，「戰狼式」回應是近年香港對外關係的特色之一。從港府新聞公報及香港品牌網的「回應及澄清」一欄來看，港府今年至少向美、英和歐洲等國表達54次「強烈不滿」或「譴責」。次數比去年多了大約一半，也是2020年6月《港區國安法》實施以來最多的一年，平均每週至少1次對外國政府表達不滿或進行批判。

此外，港府官員也在今年去函向媒體投訴了至少21次。其中，被港府投訴最多次的是美媒《華爾街日報》。

RFA這份報告指出，有關聲明和信件主要是為《港區國安法》和香港的選舉制度護航、回應美國制裁，以及批評外媒「唱衰」香港的旅遊推廣活動，並罕見跟隨中國抨擊日本排放「核污水」。這些內容也常使用中國官方的常用語，像是「歪曲事實」、「信口雌黃」、「橫蠻無理」、「嗤之以鼻」、「無恥手段」、「別有用心」、「自曝其短，絕不會得逞」、「現代漢奸」等。

報告中提到，今年11月香港保安局長鄧炳強3度以「黑社會」斥責美國制裁香港官員，還大罵這樣的做法「不會有好下場」。

在英國的國際關係學者黃偉國告訴RFA，港府「用一種仇恨式筆法、偏離現實，或一種政治宣傳式的口徑，來回應西方對其的批評，只會讓西方國家更確定香港的人權、法治、自由被侵蝕，有更堅實的證據」。他強調，港府為討好北京而左傾，只會對香港更不利，難以與西方重修舊好。

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