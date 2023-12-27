哈瑪斯難以根除 外界質疑以色列無力剿滅

各界日益質疑，以色列是否有能力剿滅哈瑪斯。圖為哈瑪斯士兵。（路透）

2023/12/27 22:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列自從對加薩發動攻擊以來，關鍵目標一直是清剿巴勒斯坦激進組織哈瑪斯，但如今無論以色列內部還是外部的批評者都質疑，要摧毀這樣一個根深柢固的組織是否有現實意義，以軍是否有能力消滅哈瑪斯，日益受到質疑。

《紐約時報》27日分析指出，自1987年創立以來，哈瑪斯多次在消滅其領導層的企圖中倖存下來。據政治和軍事專家說法，這個組織的結構本身就是為了因應這種情況而設計。此外，以色列在加薩的毀滅戰術，可能導致更多巴人激進化，讓哈瑪斯招募到更多新血。

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分析家認為，對以色列來說，最好的結果可能是削弱哈瑪斯的軍事實力，以防其再次發動毀滅性攻擊，但即使是這個有限的目標，也困難重重。哈瑪斯根深柢固的意識型態，是必須以武力對抗對以色列對巴人土地的控制，專家認為，此信念很可能一直延續。

國際危機組織（International Crisis Group）資深巴勒斯坦分析師穆斯塔法（Tahani Mustafa）直言，認為哈瑪斯可以輕易被連根拔除，簡直是天方夜譚。

以色列總理納坦雅24日承認，這場戰爭「讓我方付出沉重代價」。以軍當天宣佈，僅在過去48小時內就有15名士兵喪生，而幾乎每天仍有火箭彈從加薩南部發射到以色列境內，盡管數量比以前少得多。

前以色列高級情報官員米爾斯坦（Michael Milshtein）批評，一些以色列領導人聲稱哈瑪斯正處於崩潰邊緣，這可能造成對戰爭持續時間的錯誤期望。「他們一直聲稱哈瑪斯正在崩潰，但這不是真的。每一天，我們都面臨艱苦的戰鬥。」

據信，該組織的高層領導人與大多數戰士和剩下的人質一起，正藏匿在深深地道中。儘管以軍稱已摧毀至少1500個地道口，但專家認為，地下基礎設施基本上還是完好的，哈瑪斯15年來打造的地道系統極複雜，估計有數百公里長，很難完全清除。

以色列軍方分別懸賞40萬美元及10萬美元，緝拿殺哈瑪斯在加薩的領導人辛瓦（Yahya Sinwar），以及其軍事部門卡桑旅（Qassam Brigades）的頭目戴夫（Mohammed Deif）提供10萬美元的賞金，這2人被認為是10月7日襲擊的策劃者。

儘管戴夫先生長期以來一直是加薩頭號通緝犯，但他一直避免被暗殺或捕獲，唯一公開照片是一張幾十年前的大頭照。

以色列國家安全委員會前主任、退役少將艾蘭德（Giora Eiland）表示，哈瑪斯已經證明他們能夠迅速用同樣有能力和同樣忠誠的人，來替換被殺的指揮官。「我看不到哈瑪斯的軍事能力或他們繼續領導加薩政治實力，有任何崩潰跡象。」

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