疑收中國資金數鈔票影片瘋傳 尚比亞外長火速下台

2023/12/27 18:51

〔編譯陳成良/綜合報導〕非洲東南部內陸國家尚比亞,其外長卡庫博(Stanley Kakubo)疑似收受中國礦業商人資金,且疑為他本人數鈔票的影片流出,在網路上引發熱議數小時之後,該國總統辦公室宣布,卡庫博26日請辭獲准。

《法新社》報導,卡庫博自2021年9月以來一直擔任外長,26日稍早,一段顯示卡庫博與一名中國男子,數著堆在桌子上一大堆美金現鈔的影片,在社群媒體上瘋傳。雖然包括資金合法性與許多情節仍待釐清,但此事凸顯出,中國商人與非洲政治人物之間盤根錯節的複雜關係。

請繼續往下閱讀...

一張日期為2022年7月8日的簽名字據照片,也被公布在網路上,顯示卡庫博與一名張姓中國商人之間疑有礦業經營的金錢往來,字據上點名一家中國礦業公司與尚比亞一家礦業公司,並表示它們「交換了10萬美元」。

Hon @HonKakubo1 is that you ? @HHichilema people are saying your minister Stanley Kakubo received money from a Chinese & we want answers the corrupt are in your cabinet if you don’t act will be sure you’re just persecuting opposition using @ACCZambia fight real corruption HH pic.twitter.com/0q4Glv4xRo