疑收中國資金數鈔票影片瘋傳 尚比亞外長火速下台

尚比亞外長卡庫博疑收中國礦業商人資金，還傳出數鈔票影片，卡庫博因此火速辭職。（法新社檔案照）

2023/12/27 18:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕非洲東南部內陸國家尚比亞，其外長卡庫博（Stanley Kakubo）疑似收受中國礦業商人資金，且疑為他本人數鈔票的影片流出，在網路上引發熱議數小時之後，該國總統辦公室宣布，卡庫博26日請辭獲准。

《法新社》報導，卡庫博自2021年9月以來一直擔任外長，26日稍早，一段顯示卡庫博與一名中國男子，數著堆在桌子上一大堆美金現鈔的影片，在社群媒體上瘋傳。雖然包括資金合法性與許多情節仍待釐清，但此事凸顯出，中國商人與非洲政治人物之間盤根錯節的複雜關係。

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一張日期為2022年7月8日的簽名字據照片，也被公布在網路上，顯示卡庫博與一名張姓中國商人之間疑有礦業經營的金錢往來，字據上點名一家中國礦業公司與尚比亞一家礦業公司，並表示它們「交換了10萬美元」。

Hon @HonKakubo1 is that you ? @HHichilema people are saying your minister Stanley Kakubo received money from a Chinese & we want answers the corrupt are in your cabinet if you don’t act will be sure you’re just persecuting opposition using @ACCZambia fight real corruption HH pic.twitter.com/0q4Glv4xRo — CLEMENTINA （@clementinalombe） December 26, 2023

雖然收據上載有卡庫博與張姓商人的姓名，但報導表示，目前包括該字據以及影片都無法立即證明真偽，不過卡庫博已火速請辭，並獲尚比亞總統希奇雷馬（Hakainde Hichilema）批准。

卡庫博隨後發表聲明，強調其私人家族事業與夥伴之間的商業行為，遭到外界惡意控訴，為了維護遭指涉各方，並且避免政府推動改革的努力失焦，因此自請辭去外長職務。

中國企業大量參與尚比亞的採礦業，而採礦業是該國經濟基石。中國也是尚比亞銅的主要進口國。中國大使館去年表示，已有600多家中國企業在尚比亞投資超過30億美元（約新台幣925億元）。

此外，尚比亞由於因應武漢肺炎疫情，於2020年發生了主權債務違約之後，身為最大債權國的中國，也在其債務重組過程中扮演重要角色，因此卡庫博一案雖然仍有許多細節待釐清，但也凸顯出中國商業人士、資金與當地政治人物之間錯綜複雜的關係。

媒體所取得的字據，顯示卡庫博與張姓中國商人有金錢往來。（取自The Zambian Observer網站）

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