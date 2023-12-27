土耳其議會外委會批准瑞典申請入北約 全案將進土國議會表決

土耳其議會外交事務委員會已於26日批准瑞典加入北約，接下來將等土耳其議會表決，具體時間未定，圖為土耳其總統艾多根資料照。（美聯社）

2023/12/27 11:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其議會外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）於26日批准瑞典加入北約，接下來將等土耳其議會表決。延宕19個月，瑞典終於有機會進入北約組織，而此案也將與美國出售土耳其F-16戰機軍售案掛鉤，目前F-16戰機軍售案還在等待美國國會批准。

綜合外媒報導，隨土耳其議會外交事務委員會批准瑞典進入北約後，接下來還需要通過土國議會全會表決，總統艾多根所領導的執政黨正義與發展黨（AKP）在議會佔多數，預期表決將會通過批准，但具體表決時間尚未出爐，有待土國議會議長定奪。

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外媒指出，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）對土國議會即將舉辦表決表示歡迎，稱「瑞典的加入將使北約更強大」。但是，針對美國F-16軍售土耳其以及土國議會表決瑞典入北約的問題，美國智庫「德國馬歇爾基金會」駐土國首都安卡拉主任恩盧希札契克利（Ozgur Unluhisarcikli）認為，兩案恐怕都還需要時間。

恩盧希札契克利表示，美國與土耳其兩國現在對彼此信任度很低，儘管正義與發展黨在土國議會佔多數，但土國議會對於瑞典進入北約的態度沒有強烈共識，另外一方面，美國F-16軍售土耳其案，在美國國會裡也沒有強烈共識·

此外，艾多根在以哈戰爭爆發後，多次公開反對以色列，讓美國華府感到非常頭痛，加上艾多根曾多次出面力挺哈瑪斯，預期F-16出口土耳其程序與考量因素會變的更為複雜。

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