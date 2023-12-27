還要下幾天？暴雨重創澳洲東部釀6死 逾8萬戶停電

澳洲昆士蘭和維多利亞警方證實已有6人喪生，其中年紀最小罹難者是1名9歲女孩。圖為昆士蘭洪水畫面。（圖片擷自Youtube）

2023/12/27 11:22

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲警方表示，耶誕假期期間澳洲東部遭暴雨襲擊，昆士蘭州（Queensland）數萬戶家庭停電，造成至少6人喪生，另有3人失蹤。

據路透報導，昆士蘭州和維多利亞州警方證實了已有6人罹難，其中年紀最小的是1名9歲女孩，當地媒體稱溝渠因排水不及暴漲，導致其不幸被洪水沖走。

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警方仍持續搜索失蹤人員。1艘船在鄰近布里斯本（Brisbane）的格林島（Green Island）南端翻覆，船上2人行蹤不明；另有1名46歲婦女在布里斯本北部金比（Gympie）遭遇洪水，同樣行蹤成迷。

金比市長哈特維格（Glen Hartwig）受訪時表示：「對於耶誕節期間該地區的家庭而言，這絕對是悲慘的消息。」

本月25日至26日，澳洲東部各州面臨極端氣候，冰雹、強風和暴雨同時襲來。災情嚴重地區不僅河流氾濫、樹木遭連根拔起，狂風更直接將民宅屋頂掀翻。

澳洲氣象局目前仍對東部各州發布輕微洪水警報，預計降雨還將持續數日。

澳洲國營能源公司Energex於27日表示，暴雨過後約有8萬6000戶家庭斷電。該公司在社群媒體X（舊名Twitter）上稱，電網遭嚴重破壞，預計需要數天時間才能逐漸恢復供電。

澳洲東部地區災情慘重，除河流氾濫、樹木遭連根拔起外，狂風更直接將民宅屋頂掀翻。（圖片擷自Youtube）

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