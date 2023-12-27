香港建制派議員遊日 貶日捧中遭圍剿

香港立法會議員林素蔚在耶誕節前夕前往日本旅遊，在臉書貼文聲稱在當地購買電子支付卡的困難，吹捧中國旅遊付費如何方便。（取自林素蔚Connie Lam臉書）

2023/12/27 06:17

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本福島核電廠排放含氚廢水，遭中國和香港禁止日本水產進口。也曾質疑廢水排海安全性的香港「建制派」立法會議員林素蔚，在耶誕節前夕高調前往日本旅遊，不僅引發「忘記國恥」等批評，還在臉書（FB）貼文分享在當地購買電子支付卡的困難，還說這是日本「旅遊業不振」的原因，更大肆吹捧中國旅遊付費如何方便。

綜合香港媒體報導，林素蔚的言論引發眾多網友批評為作秀，搞不清楚狀況，見識與「小粉紅」一致「真可悲」；民主派前區議員認為，林素蔚在遊日之餘，又發表諂媚言論，旨在表態效忠。

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林素蔚在平安夜前夕的23日發文透露人在日本，並稱手上的Suica卡因曾被家人綁定在電話錢包，即使取消綁定也無法使用，本擬以現金再買另一張卡，卻因晶片短缺而停售。

她之後以4家不同銀行的5張信用卡，嘗試購買電子版Suica卡也告失敗，最終只好以現金購票前往東京市中心，並據此得出結論，聲稱「終於明白為何日本經濟蕭條、旅遊業不振」；自稱曾到多個中國城市考察的她，又大讚在中國「從未遇過類似的情況」，「一個乘車碼足以走遍全國」，顯示中國旅遊比日本方便。

據報導，林素蔚的貶日言論發表後，3天便有超過400筆留言，斥責她不理會港府呼籲留港消費，去日本旅行是「惡意出境」，又質疑她已忘記「國恥」，甚至還被人翻出舊帳，在日本排放含氚廢水風波前夕，曾在立法會督促港府，要監督相關污染情況。

也有人質疑她「擦鞋擦出面」，貼文內容與事實不符。香港明報報導，翻查資料，日本當地早在今年中就宣布停售Suica實體卡，但旅客版仍有販售。

面對四面八方湧入的批評，林素蔚急忙在25日再次發文，但拒絕認錯：「當時我只想通過社交平台分享自己的生活點滴和身邊朋友的相似的經歷，沒想到引起巨大迴響。」

但網友顯然不領情。有人說，「你是香港市民，但另一身份是香港立法會議員，請令市民覺得你有足夠能力及智慧去處理立法會事務！」也有人說，「貶低人哋國家係生活點滴？」、「口講愛中國 身體就去日本」、「現今香港就得返呢個水平既立法會」。

前民主派區議員溫子眾向自由亞洲電台（RFA）表示，以往曾經3次前往日本，都沒有在消費上發生任何問題，認為林素蔚批評日本旅遊不便的言論太誇張，「他們完善了（選舉）之後，很多議員被逼要揣摩上意，出帖文是讓人看見她的忠誠，這是我的猜測。」近年「建制派」甚少高調公開遊日本，多半都是分享中國旅遊經歷，也是為了表態效忠。

香港立法會議員林素蔚在耶誕節前夕前往日本旅遊，在臉書貼文聲稱在當地購買電子支付卡的困難，吹捧中國旅遊付費如何方便。（取自林素蔚Connie Lam臉書）

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