中國36歲財經媒體人羅琦 重症肺炎病逝

12月24日中國知名財經媒體人羅琦離世。（取自微博）

2023/12/25 20:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國從11月開始爆發多種呼吸道疾病疫情，各地醫療單位人滿為患，兒童感染「支原體肺炎（黴漿菌肺炎）」的病例更急劇增加，同時還有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）捲土重來。最新消息傳出，中國知名財經媒體人羅琦因突發重症肺炎於24日去世，年僅36歲。

香港《大公文匯網》報導，知名財經媒體人、原新浪財經國際部亞太區首席代表羅琦的母親，25日用愛女的微信發布訃告說，「我們沉重的告知大家，愛女羅琦因突發重症肺炎，經全力搶救無效，於12月24日下午5點50分在萬載逝世。」中國網民感慨：「新冠並沒有遠離。」

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報導引述中國網媒《傳媒見聞》說法指出，羅琦在朋友圈動態停留在12月20日，她發文說，「我的oura（智慧戒指，支援心率、血氧偵測）提醒我，我竟然發燒了。」

羅琦是一位資深的財經記者，她曾在第一財經工作，之後擔任新浪財經香港站站長。在去世之前，她擔任WHub中國區商務拓展主管，專注於環球上市服務。她平時熱愛運動、跳舞。

羅琦去世的消息立即登上熱搜榜，引發關注。中國網民在微博議論紛紛，有人表示，「新冠肺炎？」、「肺炎？現在什麼都成了『肺炎』含概了一切！」「新冠並沒有遠離，人多的地方請戴口罩。」、「我家人12月21號肺炎去世。國家有個數據統計嗎？」

羅琦的母親用愛女的微信發布訃告。（微信擷圖）

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