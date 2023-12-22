日圓貶值不影響！ 日本2024國防預算編列1.7兆再創新高

配有「陸基神盾」的新戰艦（ASEV）的假想圖。（圖擷自日本防衛省官網）

2023/12/22 21:17

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在印度、太平洋地區安全情勢日益緊張之際，日本首相岸田文雄內閣今（22日）批准了日本2024至2025的財年國防預算草案，高達7.95兆日圓（約1.74兆新台幣），連續十年創下新高。

據軍聞媒體「Naval News」報導，日本下財年國防預算草案已於今日被批准，並將於未來幾個月在日本國會中通過。其特別呼籲日本應強化其綜合防空系統以及防區外防禦能力，以應對來自中國、北韓、俄羅斯的軍事威脅。

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日本下財年國防預算相較於上財年增加了16.5％，即1.13兆日圓（約246.6億新台幣）。日本防衛省昨（21）日於記者會上強調，儘管日圓快速貶值、物價上漲，但2024財年的主要武器和裝備的數量並不會減少。

此次國防預算草案的海洋領域預算分配包括3731億日圓（約808.5億新台幣）建造兩艘配有「陸基神盾」的新戰艦（ASEV）、424億日圓（約92.6億新台幣）為「加賀號護衛艦」（JS Kaga）及「出雲號護衛艦」（JS Izumo）進行改良、141億日圓（約30.7億新台幣）進行電子作戰飛機（Electronic-warfare aircraft）的開發、以及322億日圓（約70.6億新台幣）開發新型地對地及地對艦的「島嶼防衛用新対艦誘導弾」反艦飛彈等。

電子作戰飛機波音EA-18G咆哮者（Boeing EA-18G Growler）。（美聯社資料照）

「島嶼防衛用新対艦誘導弾」反艦飛彈結構圖。（圖擷自日本防衛省官網）

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