菲中關係「前所未有緊張」 小馬可仕：對抗脅迫、堅決維護主權

菲律賓總統小馬可仕21日在建軍88週年紀念日校閱部隊。（美聯社）

2023/12/21 23:08

〔編譯管淑平／綜合報導〕菲律賓和中國為了南海主權爭議關係持續惡化，中國外交部長王毅甚至警告菲國，若誤判情勢、繼續生亂，中國必將堅決回應。對此，菲國總統小馬可仕21日態度堅決地回應表示，菲國展現了「對抗脅迫」的勇氣，會繼續維護在南海的權利。

小馬可仕向菲律賓武裝部隊發表建軍88週年紀念日談話，指出儘管「有許多挑釁企圖」，但菲國展現了「依照國際法解決爭議的負責任和有尊嚴的行為」。他沒有點名中國，但是明顯意指最近菲、中兩國在南海爭議海域的對抗事件，指這些事件「令人擔心」。

請繼續往下閱讀...

他說：「我們將持續依照菲律賓憲法和國際法，維護我們的權利」，「（最近事件）是驕傲展現菲律賓對抗脅迫的勇氣，以及我們保護、維護和捍衛我們領土完整的堅定決心」。

中國外交部長王毅與菲國外長馬納羅（Enrique Manalo）通電話，根據中國外交部20日深夜發布的通話內容，王毅在通話中將當前中菲關係「面臨嚴重困難」，歸咎於「菲方改變了迄今的政策立場、違背自己作出的承諾，不斷在海上挑釁滋事」；王毅說，兩國關係「已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必慎重行事」，並警告「如果菲方誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾結，繼續生事生亂，中方必將依法維權、堅決回應」。

《美國之音》指出，王毅這段談話，是迄今對菲國發出最強烈警告，兩國關係「陷入前所未有的緊張」。中國外交部發言人汪文斌21日重申王毅的談話，並說「希望菲方理智抉擇」。

20日稍早，菲國國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）駁斥中國指控菲國挑釁的說法，表示「只有中國相信它自己說的話」，「事實和真相是，世界上沒有國家支持他們對整個南海的主權主張，一個都沒有」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法