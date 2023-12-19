北京介選 美情報機構：中國當局去年默許對幾場選舉進行干預

美國情報機構最近公布的新報告指出，中國政府去年擴大力度干預美國政治，默許對幾場選舉進行影響操作的干預行動。圖為亞太經合會（APEC）11月舊金山峰會時，一名女子手舉中國和美國國旗。（法新社）

2023/12/19 23:43

〔編譯楊芙宜／台北報導〕紐約時報18日報導，美國情報機構最近公布的一份新報告指出，在美國2022年選舉，中國政府擴大影響美國政治的力度，情報官員正尋求了解北京是否正準備針對美國明（2024）年的總統選舉進一步擴大這些干預活動。

報導說，美國情報機構已開始為2024年總統選舉的外部影響企圖來做準備，官員預測，明年選舉將比2022年的選舉激烈得多，中國和俄羅斯都可能試圖展開重大行動。

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這份由美國情報機構共同評估分析、在本月11日解密的「2022年選舉的外國威脅」文件指出，中國當局默許了影響2022年美國幾場政治選戰的操作行動，包括強調中國如何反對紐約州一位國會議員候選人，因為該候選人支持1989年天安門廣場抗議。

據報導，中國官員是根據中國領導人長期指導行事，試圖影響投票結果，主要針對那些被認為反對中國政府的美國官員進行攻擊；不過，中國領導人下命將影響行動的重點放在美國國會，因為他們相信美國國會是「反對中國活動的中心」。

報告說，中國的宣傳活動旨在將美國描繪成混亂、無效率和缺乏代表性的國家；但中國領導人沒有授權採取「全面」行動，因為他們擔心一旦行動暴露將出現難以預料的後果。

不過，報告說，中國在2022年的干預，比2年前美國總統選舉期間更顯著，因為「他們不預期現任政府會像他們在2020年擔憂的那樣嚴厲報復」。報告對此結論的解釋並未解密，在公開釋出的版本中仍經過編輯。

美國國安局局長暨網戰司令部仲宗根（Paul Nakasone）上將接受紐約時報訪問時表示，他領導兩個機構的50人正努力就下次選舉提出見解：「中國將在2024年扮演什麼角色？」、「他們如何介入？會是俄羅斯模式嗎？會是他們在2022年採用的模式嗎？會是我們以前沒見過的模式嗎？」

仲宗根分析，自去年美國幾場選舉以來，中國一直在試驗用AI（人工智慧）來傳播虛假訊息，他團隊分析評估一個主要問題是：中國是會加大干預的力度，還是會改變手段？

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