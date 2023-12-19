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字句充滿痛心無奈！ 廣東男：不把孩子生在中國是我給他最大的愛

中國一名男子對自己未來的小孩痛心說出內心話的影片近日在網上瘋傳。（圖翻攝自@李老師不是你老師_X平台）

中國一名男子對自己未來的小孩痛心說出內心話的影片近日在網上瘋傳。（圖翻攝自@李老師不是你老師_X平台）

2023/12/19 22:38

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日網上瘋傳一段中國男子對自己未來的小孩痛心說出內心話的影片，字字句句透露出對中共領導的中國強烈不滿，掀起外界熱議。

旅義華僑畫家李穎近日在X平台（前身推特）分享一名廣東省男子拍攝的影片，可以看到該男子語氣憤慨地對著鏡頭說：「不把孩子生在這裡（指中國），是我給我孩子最大的愛！爸爸愛你，孩子，爸爸不想讓你受苦，所以你就別來了。如果我能「潤』（run）出去，我一定要讓你在這個世界上過得更好！爸爸愛你，絕對不會讓你在這片土地上出生！」

網友紛紛表示，「開始覺醒了，奴隸主也開始害怕了」、「能潤就潤，不能潤就平吧！如果你連潤出去的能力都沒有，再生孩子，那就是對你自己孩子的最大的殘忍！」、「認清現實，殘酷無奈」、「中國真正愛孩子的兩種選擇，不生和潤出去」、「在如此煉獄的地方出生，是對後代的一種刑罰」、「我也愛我孩子，所以我就是這麼做的」。

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