說好的抵制？中國人擅闖東京灣偷捕撈大量梭子蟹 日漁民氣炸！

日媒報導指出，近日有大批中國民眾趁夜間到木更津市的「金田漁港」擅自捕撈梭子蟹。梭子蟹示意圖。（資料照）

2023/12/19 20:01

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕口嫌體正直？中國政府先前因福島排放核處理水禁止日本水產品進口，小粉紅大肆砲轟日本水產核汙染嚴重，成天喊著抵制，現在卻傳出大批中國籍民眾趁夜偷偷跑到東京灣捕撈大量梭子蟹，甚至在中國社群平台分享在日本趕海體驗，讓不少日本漁民相當氣憤，希望中國人別再打擾甚至破壞他們的工作地點。

日本《朝日電視台》 今天（19日）報導指出，中國社群平台最近出現不少貼文分享千葉縣木更津市海岸趕海、抓梭子蟹的貼文，還有人介紹如何料理美味梭子蟹的食譜，受此影響，近日有大批住在日本的中國民眾趁夜間到木更津市的「金田漁港」擅自捕蟹，儘管漁港有以日文設置「禁止入內」標示牌，但還是有當地漁貨業者時常看到有人半夜帶著手電筒擅闖，甚至有貪心的人帶流刺網偷偷捕撈，用過之後變破爛的漁網還直接留在海岸邊被漁民發現。

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金田漁民工會主席高橋敏夫向《朝日電視台》透露，最近在金田漁港巡邏時，就當場抓到偷闖到漁港內捕撈梭子蟹的人，對方也毫不避諱承認自己是中國人，漁民工會主席說到這件事時忍不住痛斥，「這些人未經許可進來、未經許可撒網的行為相當惡質，甚至變本加厲！我們不希望他們隨便進入甚至破壞我們賺錢的地方」。

木更津漁貨現撈現賣店家的老闆板倉朋子也直言，非常討厭這類行為，當地捕撈梭子蟹相當受歡迎，但因為梭子蟹算是季節性漁獲，如果大量被捕撈，他們也擔憂發生沒蟹可賣的窘境。為此，當地海岸目前已特別使用簡體中文設置告示牌，強調「未經許可不得入海」。

中國社群平台最近出現不少貼文分享千葉縣木更津市趕海、抓梭子蟹的貼文。（圖翻攝自ANNnewsCH_YT）

木更津市海岸目前已特別使用簡體中文設置告示牌。（圖翻攝自ANNnewsCH_YT）

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