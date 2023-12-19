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美陪審團：孟山都化學物外洩使學生致病須賠268億元

圖為化學公司孟山都標誌。（路透）

圖為化學公司孟山都標誌。（路透）

2023/12/19 16:29

〔中央社〕美國聯邦法院的一個陪審團今天要求化學公司孟山都（Monsanto）賠償華盛頓州一所學校7名學生與家長志工8.57億美元（約新台幣268億元）；原告說，燈具中洩漏的化學物質讓他們生病。

這是孟山都在法律上遭遇的最新挫折；該公司在嘉磷塞（Glyphosate）除草劑年年春（Roundup）的官司敗訴後，得面對大筆賠償金。

陪審團指出，德國製藥巨頭拜耳集團（Bayer）旗下的孟山都生產的多氯聯苯（PCB）化學物質從燈具中洩漏，華盛頓州門羅鎮（Monroe）天谷教育中心（Sky Valley Education Center）的學生和家長志工聲稱那種物質導致他們生病。

陪審團裁決孟山都須向本案原告支付7300萬美元的賠償金和7.84億美元的懲罰性賠償。

原告委任律師魯納（Felix Luna）告訴陪審團，孟山都多年來一直使用詭計，掩蓋他們所知的多氯聯苯有害影響。

魯納在結案陳詞中表示：「孟山都…從未警告任何人，（多氯聯苯）壽命會比其外裝的任何物質都要長。」

孟山都發言人表示，公司會提出上訴。

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