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中國甘肅6.2強震釀嚴重死傷 專家分析地震：屬逆衝型破裂

中國甘肅臨夏州積石山縣18日23時59分發生規模6.2地震，震源深度僅10公里，造成當地重大災情。（美聯社）

中國甘肅臨夏州積石山縣18日23時59分發生規模6.2地震，震源深度僅10公里，造成當地重大災情。（美聯社）

2023/12/19 11:17

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅臨夏州積石山縣18日23時59分發生規模6.2地震，震源深度僅10公里，造成當地重大災情，目前已知至少116人罹難、397人受傷，中國氣象局指出，這次地震的震源機制為逆衝型破裂，為主震-餘震型地震，餘震衰減基本正常，地震部門正在進一步密切追蹤研判。

中國地震局正式測定，在北京時間2023年12月18日23時59分30秒在甘肅省臨夏州積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣發生6.2地震，震源深度10公里，震央位於積石山縣柳溝鄉，距離縣城8公里，距離臨夏回族自治州39公里，距離蘭州市102公里；慶陽、平涼、天水、隴南、定西、武威、金昌等地震感明顯。

專家對甘肅積石山附近地震活動進行研究分析認為，這次地震位於甘東南地區，距離最近的斷層拉脊山北緣斷裂約3公里。初步震源機制解結果顯示，此次地震為逆衝型破裂；根據歷史地震、地震序列衰減特徵、地震前兆資料綜合會商結果初步判斷，這次甘肅積石山地震為主震-餘震型地震，餘震衰減基本正常。

地震專家解讀，甘東南活動構造區位於中國南北地震帶北部，是青藏高原東北緣的重要組成區域。受歐亞板塊與印度板塊的長期擠壓作用，該區構造活動強烈，發育著東崑崙斷裂、西秦嶺北緣斷裂、臨潭—宕昌斷裂、光蓋山—迭山斷裂、迭部—白龍江斷裂、塔藏斷裂、岷江斷裂、雪山斷裂、虎牙斷裂等多條深大斷裂。

甘肅積石山6.2地震震央附近200公里範圍內，1900年以來共發生規模6以上強震3次，均為孤立型或主震-餘震型地震；截至19日4時，此次地震共記錄到規模3.0以上餘震9次，其中3.0—3.9地震7次，4.0以上地震2次，最大為19日0時59分發生的4.1地震。

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