日本娃娃車暴衝跨越分隔島連撞4車 5童5成人受傷

廣島幼兒園校車18日下午自撞安全島，導致12人受傷。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，歐新社）

2023/12/18 19:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本廣島今（18）日下午發生嚴重車禍，一輛幼兒園校車暴衝跨越分隔島，與對向車道的4輛車相撞，導致10人輕重傷，包括5名孩童在內的9人傷勢較輕，70多歲的校車司機傷勢較嚴重，警方正進一步調查事故原因。

《日本放送協會》（NHK）報導指出，這起嚴重事故發生在廣島縣東廣島市鏡山北地區，事發現場位於JR西條站西南方約3公里處，18日下午2點30分（台灣時間下午1時30分）左右，一輛幼兒園校車不明原因衝上分隔島，又撞到對向車道的4輛車，隨後又撞上分隔島路樹才停了下來。

據警方和消防部門表示，傷者為5名幼童和5名成年人，包含5名幼童在內的9人受輕傷，70多歲的校車司機傷勢嚴重。

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據該幼兒園消息指出，事發當時為校車正準備將孩童們送回家的路上，5名受傷兒童年齡在3至6歲之間。確切事發原因有待警方進一步調查釐清。

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