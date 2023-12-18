日本娃娃車暴衝跨越分隔島連撞4車 5童5成人受傷
2023/12/18 19:21
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本廣島今（18）日下午發生嚴重車禍，一輛幼兒園校車暴衝跨越分隔島，與對向車道的4輛車相撞，導致10人輕重傷，包括5名孩童在內的9人傷勢較輕，70多歲的校車司機傷勢較嚴重，警方正進一步調查事故原因。
《日本放送協會》（NHK）報導指出，這起嚴重事故發生在廣島縣東廣島市鏡山北地區，事發現場位於JR西條站西南方約3公里處，18日下午2點30分（台灣時間下午1時30分）左右，一輛幼兒園校車不明原因衝上分隔島，又撞到對向車道的4輛車，隨後又撞上分隔島路樹才停了下來。
據警方和消防部門表示，傷者為5名幼童和5名成年人，包含5名幼童在內的9人受輕傷，70多歲的校車司機傷勢嚴重。
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據該幼兒園消息指出，事發當時為校車正準備將孩童們送回家的路上，5名受傷兒童年齡在3至6歲之間。確切事發原因有待警方進一步調查釐清。
広島 こども園のバスと複数の車が事故 子ども含む12人けがかhttps://t.co/LV9D2a4cqY#nhk_video pic.twitter.com/1rRUuUPD9y— NHKニュース （@nhk_news） December 18, 2023