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瘋了！ 習近平走訪地方順手摸甘蔗 大批民眾爭相撫摸拍照

習近平近日走訪廣西來賓市甘蔗林，順手摸的甘蔗成中國民眾打卡勝地。（圖翻攝自新華社、X平台）

習近平近日走訪廣西來賓市甘蔗林，順手摸的甘蔗成中國民眾打卡勝地。（圖翻攝自新華社、X平台）

2023/12/18 18:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平的個人崇拜塑造在中國社會達到幾近癲狂的地步，繼習近平「用過的麥克風」、「坐過的椅子」、「端詳過的茶杯」之後，近日他到地方考察時「摸過的甘蔗」，竟然也成中國民眾打卡聖地，小粉紅們排隊爭相拍照、摸主席親手碰過的甘蔗等畫面在網上瘋傳，讓外界看傻眼。

根據中官媒《新華社》報導，習近平14日到廣西來賓市進行考察調研，並特別走訪位於該市的「國家現代農業產業園」內的甘蔗林，表示廣西是中國蔗糖主要產區，下指示「要把這一優勢產業做強做大」、「發揮廣西林果蔬畜糖等特色資源豐富的優勢，大力發展現代特色農業產業」。習近平還說「祝願鄉親們的生活和甘蔗一樣甜蜜」，話音剛落一旁官員與群眾響起一片喝采。

此次走訪行程，習近平駐足在一棵甘蔗前，用左手摸著甘蔗的畫面被拍下來。照片曝光後，近日大批民眾到其走訪的甘蔗林朝聖並撫摸「習主席摸過的甘蔗」，當地政府也特地架設紅龍柱劃設出排隊路線，並派員在場管理秩序，而該棵甘蔗也因為被摸個不停，粗糙的外皮竟然變得相當光滑。還有消息傳出，因為拍照的人太多，當局規定跟甘蔗拍照要收20元（約新台幣87元）。

一系列荒謬畫面在網上瘋傳，不少牆外網友直呼不可思議，「他摸過所有的東西，你們都想摸？這是一種社會病態心理，這樣的社會沒人追求真理，只有崇拜權力」、「可怕的是，這些人是發自內心的」、「被共產黨訓練廢了」、「看來未來要進博物館了」、「奴性難改」、「有夠病態的社會」。

習近平近日走訪廣西來賓市甘蔗林，順手摸的甘蔗成中國民眾打卡勝地。（圖翻攝自X平台）

習近平近日走訪廣西來賓市甘蔗林，順手摸的甘蔗成中國民眾打卡勝地。（圖翻攝自X平台）

當地政府特地架設紅龍柱劃設出排隊路線，並派員在場管理秩序，到晚上都還有民眾在與「習主席摸過的甘蔗」拍照。（圖翻攝自X平台）

當地政府特地架設紅龍柱劃設出排隊路線，並派員在場管理秩序，到晚上都還有民眾在與「習主席摸過的甘蔗」拍照。（圖翻攝自X平台）

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