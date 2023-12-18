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北韓發射彈道飛彈 日本研判落在專屬經濟區外

2023/12/18 05:54

〔中央社〕日本防衛省（國防部）今晚表示，北韓發射可能是彈道飛彈的飛行物體。防衛省相關人士表示，研判這枚飛行物體已落在日本專屬經濟區（EEZ）外的日本海。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省幹部表示，從北韓發射出的飛行物體很可能是短程彈道飛彈。

防衛省表示，截至目前，還沒接獲有日本的船舶、飛機等受害的訊息。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天晚上10時38分（台灣時間9時38分）左右，從平壤附近往日本海的方向發射了一枚短程彈道飛彈。

北韓透過官媒北韓中央通信社（KCNA）發表發言人談話指出，12月15日美國與南韓政府召開「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group, NCG）會議決定明年中期之前將制訂嚇阻北韓核威脅的指導方針，北韓對此強烈反彈。

北韓今晚在發射彈道飛彈後不久發表了上述的談話。北韓痛批，美韓的作法是核武對決宣言，是要在緊急事態發生之際，把用核武對付北韓一事予以既成事實化，並考慮實施核武作戰。

NHK報導，上一次北韓發射運用彈道飛彈技術的飛行物體是11月22日，今晚這次是今年第20次。1121218

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