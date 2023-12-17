正妹女大生「拍賣初夜」親曝原因 政客豪砸4115萬競標共春宵！

英國女大生蘿拉包養網站「灰姑娘伴遊」拍賣初夜。（圖翻攝自Cinderella Escorts網站）

2023/12/17 20:34

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女大生在知名包養網站「灰姑娘伴遊」（Cinderella Escorts）上「拍賣初夜」的消息引發各界熱議，由於其相貌與身材姣好，引起「糖果爸爸」（Sugar Daddy）們瘋搶，最高出價竟飆到120萬歐元（約新台幣4115萬）！

根據《每日星報》報導，來自英國的20歲正妹女大生蘿拉（Laura），近日在包養網站「灰姑娘伴遊」公開徵求「糖果爸爸」，表示將以競標方式拍賣自己的初夜，若乾爹有打算包養，她希望每月能收到3萬歐元（約新台幣103萬）的包養費，而她也特別拍片說明自己想要拍賣童貞的原因。

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蘿拉表示，自己現在還在讀大學，拍賣初夜的原因是希望將所得用來替殘疾的母親治病，並減輕學費負擔，讓家人過上好一點的生活。她也坦言，這樣做引發身邊不少人異樣眼光與批評，但她不認為這有什麼錯，在她的價值觀裡，女人都有權利決定怎麼去用自己的身體。

至於是否真是處女身，蘿拉稱有醫師證明，若「買家」不放心，也可以親自帶她去醫院檢查。從網站最新資訊顯示，目前最高價已來到120萬歐元，蘿拉透露出價者是名來自倫敦的政客，她近日就會到倫敦與這名可能會買下她初夜的人見面，「對方是位政治人物，所以我有點緊張，到時候看看事情進展如何，若雙方談攏她就會結束拍賣，並在網上公告。」

英國女大生蘿拉包養網站「灰姑娘伴遊」拍賣初夜。（圖翻攝自Cinderella Escorts網站）

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