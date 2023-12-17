普廷掌權逾20年無意放手 將以獨立候選人身分競選連任

俄羅斯總統普廷將以獨立候選人身分競選連任。（美聯社檔案照）

2023/12/17 14:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕掌權已超過20年，俄羅斯總統普廷8日宣佈將參加明年3月舉行的總統大選，先前外界已廣泛預期他將參選，並且幾乎篤定當選。俄媒報導，普廷將以擁有廣泛支持基礎的獨立候選人競選明年總統連任，而不是政黨候選人的身分參選。

據半官媒《衛星通訊社》報導，支持普廷的正義俄羅斯黨（A Just Russia）資深政治人物米羅諾夫（Sergei Mironov）16日參加總統大選提名小組會議時宣布，普廷既不代表執政黨團結俄羅斯黨（United Russia），也不代表正義俄羅斯黨，而是將收集支持者連署簽名，以獨立候選人的形式參選。

請繼續往下閱讀...

另一位支持普廷的團結俄羅斯黨高層幹部圖爾查克（Andrei Turchak）也證實，普廷會獨立參選。

對71歲的普廷來說，選舉只是一種形式：在國家和官方媒體的支持下，以及幾乎沒有主流公眾異議的情況下，他肯定會贏得大選勝利。

支持者們表示，普廷恢復了國家秩序、民族自尊，以及俄羅斯在蘇聯解體的混亂中所失去的一些影響力，並且認為普廷稱之為「特別軍事行動」的烏克蘭戰爭是合理的。

在俄羅斯頒布針對「假新聞」和「抹黑軍隊」等全面新法的支持下，異議人士對政府的批評空間逐漸縮小，加上莫斯科當局對反對者和批評者進行長達數年的鎮壓，批評人士不是被判處長期監禁就是流亡海外。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法