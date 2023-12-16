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6年來最強！ X級太陽閃燄發威 地球無線電一度中斷2小時

NASA的太陽動態觀測衛星，拍攝到14日發生的太陽閃燄。（美聯社）

NASA的太陽動態觀測衛星，拍攝到14日發生的太陽閃燄。（美聯社）

2023/12/16 19:36

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國航太總署（NASA）的「太陽動態觀測衛星（Solar Dynamics Observatory）」日前觀測到一次猛烈的太陽閃燄，強度達到最強的X等級，造成地球上部分地區無線電通訊中斷2小時。

NASA指出，這次太陽閃燄發生在美東時間14日中午12時02分（台灣時間15日凌晨1時02分），強度為最強的X級，為X2.8級，是2017年9月以來觀測到的最強太陽閃燄，過程被太陽動態觀測衛星捕捉下來。

太陽閃燄通常會伴隨「日冕巨量噴發（CME，或稱「日冕物質拋射」），噴發大量電漿粒子。14日的太陽閃燄發生後，確實也造成美國和其他正值白天的地方，部分地區無線電訊號中斷約2小時。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）太空天氣預報中心指出，這次閃燄發生在「太陽極西北區」，是一次「令人驚嘆的事件⋯⋯可能是歷來紀錄到數一數二大規模的太陽輻射爆發事件」，也是當前太陽活動週期規模最大的，無線電通訊影響時間，從美東時間14日中午到下午2時。

NOAA太空天氣預報員達爾（Shawn Dahl）15日說，已經有多名飛行員通報通訊干擾，該中心科學家正在分析這次活動的其他影響，可能在未來幾天導致地磁風暴，並且在較高緯度地區影響更頻無線電訊號，並且引發極光。

2017年9月6日發生的太陽閃燄為X8.2級。SpaceWeatherLive網站報導，這波太陽活動週期自2019年底開始以來，已經發生21起X級太陽閃燄，其中12次發生在今年，隨著這個週期的太陽活動將接近極大期，太陽閃燄變得愈加頻繁和猛烈，產生14日太陽閃燄的同一群太陽黑子，接下來幾天還可能出現另一次X級的太陽閃燄。

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