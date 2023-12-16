加強嚇阻中國！美第7艦隊司令：提升與盟友軍演規模、次數

一架F-35B戰機停泊在第七艦隊轄下兩棲突擊艦「美利堅號」（USS America）上。（歐新社）

2023/12/16 18:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國海軍第七艦隊司令、三星上將湯瑪斯（Karl Thomas）在《華盛頓時報》15日刊登的專訪中指出，中國對太平洋地區的侵略讓區域國家的擔憂與日俱增，因此美國駐太平洋軍隊正在提升多國軍事演習的規模和次數，今年就進行37次演習，橫跨面積高達7500萬平方英里，旨在加強對中國的嚇阻力道。

隸屬美國印度－太平洋司令部太平洋艦隊的第七艦隊，是美國海軍規模最大的艦隊，司令部設在日本橫須賀，擁有50至70艘艦艇和潛艇、150架飛機和逾2萬7000名士兵和陸戰隊員。

請繼續往下閱讀...

司令湯瑪斯指出，第七艦隊的大部分演習，在規模和數量方面皆不斷擴大，並增加更多的外國參與者，這些都是為了應對中國不斷增長的軍事實力，「無論是目前或之後的演習，還是與志同道合盟友的演習，我們所做的一切都是為了放大嚇阻效應，以阻止侵略」。

澳洲首次參加「山櫻」年度演習

自今年1月以來，第七艦隊在太平洋地區進行超過37次演習，北至日本千島群島，西至印度洋，南至南極洲，橫跨面積達7500萬平方英里。美軍與外國海軍的聯合行動也在增加，包括與法國及加拿大軍艦，在南海和東海等爭議水域的聯合巡邏。澳洲軍隊今年12月也首次參加美國陸軍與日本自衛隊為期兩週的「山櫻」年度演習，三國派出6000名官兵參與，透過訓練應對太空、網路和電子戰攻擊，提升大規模作戰的指揮和控制能力，並強化三軍的互操作性。

過去，許多太平洋國家不想在美中對峙中選邊站，但現在許多國家拒絕中立，選擇與美軍密切合作，包括印尼、馬來西亞、斯里蘭卡和太平洋島國的武裝部隊，都愈來愈依賴美國的安全支持，而聯合演習的增加反映出，美國對這些盟友做出新的保證。

湯瑪斯表示，第七艦隊已準備好應對該地區的任何衝突熱區。前美國國務院首席中國政策顧問余茂春也表示，這對反擊中國海上不當行徑和侵略行動非常重要，尤其必須加強在南海和台海等國際公海的演習和行動。

針對中國和菲律賓近日再次於南海南沙群島仁愛暗沙爆發衝突，湯瑪斯指中方採取的是「灰色地帶」行動，非法尋求對南沙群島島礁的控制權，隨著行動愈發激進，誤判可能性也愈高，美國及區域國家無不密切關注。據報導，中國已在南沙群島的三座島礁興建配備飛彈的基地，對菲國的騷擾是控制整個南海的其中一個步驟。

中國官媒嚴厲抨擊美國和盟友擴大軍演，包括指控「山櫻」演習是針對中國，澳洲加入是「癡迷於炒作中國威脅論」等，但美國官員表示，這似乎意味北京已從中接收到美國和盟友傳達的戰略訊息。美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）則警告，中國正在蒐集美國和盟友演習的情報，為潛在的衝突尋找「軟目標」，其中又以美國與菲國和印尼的演習最被中國間諜鎖定，藉此了解美軍可能如何戰鬥，並試圖挑撥離間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法