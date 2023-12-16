台灣下月大選 美駐中大使伯恩斯：盼選舉不受各方恫嚇、脅迫或干涉

美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）15日出席華府智庫活動暢談美中關係，會中也談及，沒有、也不會介入台灣明年大選，並指美方強烈希望選舉不會受到各方的恐嚇、脅迫或干涉。（路透）

2023/12/16 15:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）15日出席華府智庫活動暢談美中關係，會中也談及沒有、也不會介入台灣明年大選，同時也指出，美方強烈希望選舉不會受到各方的恐嚇、脅迫或干涉，期盼各方採取負責任行為。

綜合媒體報導，伯恩斯15日出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）活動，雖然美國總統拜登與中國國家主席習近平上月中旬在舊金山的雙邊會談「良好且富成效」，但他對未來的美中關係並不樂觀，他表示自己不會過於樂觀，而會小心，並指「期待與樂觀並不相同」。

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伯恩斯指出，美中處於競爭狀態，爭奪戰略軍事力量，並指責中國在南海爭議領土，以及近來在菲律賓海域，以及在釣魚台、台海的行為。他也強調，全球有50%貨櫃運輸行經台灣海峽，70%的晶片在台灣生產，就戰略軍事、政治與經濟利益而言，這是世界的重要組成部分。伯恩斯也指出，科技競爭、貿易、人權等都是美中競爭領域。

針對台灣將在明年1月13日舉行大選，伯恩斯也表示，美國對台立場十分明確，強調對台政策不變，美國沒有，也不會介入選舉。他也指出，美國強烈希望台灣的選舉不會受到各方恫嚇、脅迫或干涉，並期望在大選前後能看到各方負責任的行為。美方對整個複雜的台灣議題，長久以來的期望是兩岸分歧能夠和平解決，這是美國政策的重點。

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