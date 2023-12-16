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比利時極右政黨開除被中國收買前議員 親俄歷史被掀

2023/12/16 01:30

〔中央社〕前比利時參議員克雷爾曼被中國國安部官員收買案，震撼比國政壇，他所屬的荷語區極右政黨在今天新聞曝光後立即宣布將他開除，他對俄羅斯、敘利亞極權政府友善的「黑歷史」也被掀開。

曾在1999至2007年間擔任比利時聯邦參議員的克雷爾曼（Frank Creyelman），被英國「金融時報」（Financial Times）、德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）和法國「世界報」（Le Monde）聯合調查，揭露他至少在過去3年間被中國國安部所吸收。

比國荷語區極右屬性的弗拉芒利益黨（Vlaams Belang）宣布將他逐出，黨主席格林肯（Tom Van Grieken）在社群媒體X發布這個消息，並說「民族主義者唯一忠誠對象只能是他們自己的國家」。

現年62歲的克雷爾曼是該黨要角，長期擔任比國荷語區法蘭德斯的議員，且是議會外交政策委員會主席，直到2014年未再被提名參選為止。

法蘭德斯廣播電視台（VRT）報導，2014年俄羅斯入侵烏克蘭領土克里米亞（Crimea），隨後在占領區舉辦支持重返俄羅斯的「偽公投」，克雷爾曼應邀為公投觀察員。

格林肯去年接受比利時「新聞報」（Het Nieuwsblad）採訪時還提到此事，說該黨至今仍在承受克雷爾曼8年前在克里米亞喝醉酒逛大街的醜聞後果。克雷爾曼對俄國政權十分友善，多次受邀到莫斯科。

他也曾因出訪敘利亞引起爭議，格林肯批評「他該想想是否政治生涯要這樣劃上句點，每次他的名字登上媒體，他就損害整個黨」。

如今克雷爾曼的極權好朋友又多曝光了一個，他成為中國間諜的大醜聞引來其他政黨圍攻。

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）在今天歐盟理事會（European Council）前被媒體堵訪時批評，有人從內部破壞比利時的繁榮、安全和民主，還說「這證明了極右派對我們的社會非常危險」。

生態黨（Ecolo）派系領導人德福臨（Wouter De Vriendt）則告訴「晨報」（De Morgen），「中國間諜出現在我們的政壇，克雷爾曼和中國情報機構都該被起訴」。

格林肯試圖緩和此事對該黨的傷害，他告訴「晨報」，弗拉芒利益黨「一向對中國極為批判…北京的極權想分化我們，它不是法蘭德斯的盟友」，他也說該黨議員們經常強調中國帶來的威脅，不論是關於台灣或新疆維吾爾族，或是中國對本國大學和經濟利益的影響力。（編輯：徐睿承）1121216

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