台積電首度證實1.4奈米開發順利 分析師：2027年有望量產

台積電首度提及1.4奈米製程的開發進展。（路透資料照）

2023/12/14 23:39

〔記者魏國金／台北報導〕美國科技資訊網站Tom's Hardware報導，台積電在IEEE國際電子元件會議（IEDM）未來邏輯（Future of Logic）小組上表示，台積電1.4奈米製程技術的開發進展順利，同時強調，2奈米製程晶片的量產預計2025年實現。這是台積電首度提及1.4奈米製程的開發進展。

報導說，SemeAnalysis分析師帕特爾（Dylan Patel）指出，台積電1.4奈米生產節點正式名稱為A14。儘管目前為止台積電並未透露，計畫何時開始量產A14，但基於台積電2奈米晶片（N2）預計在2025年底、N2P在2026年底量產，因此合理推論A14將在2027至2028年推出。

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對於技術方面，儘管台積電正探索垂直堆疊互補式場效電晶體（CFET）技術，但A14不太可能採用該技術，A14或許將依賴台積電第二與第三代環繞閘極場效電晶體（GAAFET）技術，與N2節點相同。

報導說，台積電在2027至2028年A14製程技術上，是否採用高數值孔徑極紫外光機（EUV），還有待進一步觀察。屆時英特爾以及其他晶片製造商，將採用並完善數值孔徑0.55的新一代EUV，因此晶片代工廠應該相當容易使用相關設備。

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