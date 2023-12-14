為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

台積電首度證實1.4奈米開發順利 分析師：2027年有望量產

台積電首度提及1.4奈米製程的開發進展。（路透資料照）

台積電首度提及1.4奈米製程的開發進展。（路透資料照）

2023/12/14 23:39

〔記者魏國金／台北報導〕美國科技資訊網站Tom's Hardware報導，台積電在IEEE國際電子元件會議（IEDM）未來邏輯（Future of Logic）小組上表示，台積電1.4奈米製程技術的開發進展順利，同時強調，2奈米製程晶片的量產預計2025年實現。這是台積電首度提及1.4奈米製程的開發進展。

報導說，SemeAnalysis分析師帕特爾（Dylan Patel）指出，台積電1.4奈米生產節點正式名稱為A14。儘管目前為止台積電並未透露，計畫何時開始量產A14，但基於台積電2奈米晶片（N2）預計在2025年底、N2P在2026年底量產，因此合理推論A14將在2027至2028年推出。

對於技術方面，儘管台積電正探索垂直堆疊互補式場效電晶體（CFET）技術，但A14不太可能採用該技術，A14或許將依賴台積電第二與第三代環繞閘極場效電晶體（GAAFET）技術，與N2節點相同。

報導說，台積電在2027至2028年A14製程技術上，是否採用高數值孔徑極紫外光機（EUV），還有待進一步觀察。屆時英特爾以及其他晶片製造商，將採用並完善數值孔徑0.55的新一代EUV，因此晶片代工廠應該相當容易使用相關設備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
爭取台積電1.4奈米廠 高雄水電無虞
2023/12/14 05:30

爭取台積電1.4奈米廠 高雄水電無虞
端7大優勢爭取台積電1.4奈米廠 王美花：感受到台南強烈企圖心
2023/11/27 11:50

端7大優勢爭取台積電1.4奈米廠 王美花：感受到台南強烈企圖心

台電同歐洲商會發表「電力淨零路徑報告書」
台積電1.4奈米廠情歸何處？王美花：3地點可做先進製程
2023/11/17 08:15

台積電1.4奈米廠情歸何處？王美花：3地點可做先進製程
台積電1.4奈米廠 暫定中科2期
2023/10/29 05:30

台積電1.4奈米廠 暫定中科2期

富蘭克林》掌握全球氣候變遷趨勢 以永續 致永富
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播