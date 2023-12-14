想留下就拿肉體換！新加坡移民局官員脅迫6男以性交換簽證

新加坡移民與關卡局一名官員今年被指控涉嫌脅迫6名外國男子提供性服務，以換取在星國的短期訪問通行證。示意圖，與本文無關。（歐新社）

2023/12/14 19:04

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡移民與關卡局（Immigration and Checkpoints Authority，ICA）一名官員今年被指控涉嫌脅迫6名外國男子提供性服務，以換取在星國的短期訪問通行證，該案於今天（14日）召開法院聽證會，目前被告已以3萬新幣（約新台幣70萬元）交保。

根據《海峽時報》報導，53歲ICA官員賈亞拉姆（Kannan Morice Rajagopal Jayaram），今年被指控涉嫌於2022年至2023年2月間，強迫6名外國男子提供性服務，以換取幫助他們取得延長在新加坡合法停留時間的簽證，檢方以6項貪腐罪嫌起訴他。ICA接獲有關賈亞拉姆的舉報後，也啟動調查，並於今年4月15日將其停職。

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此案今天召開法院聽證會，法官布倫達·譚（Brenda Tan）表示，賈亞拉姆被指控的罪名若成立，每項可被處以最高10萬新幣（約新台幣235萬）罰款和最高5年徒刑，不過賈亞拉姆如果願意坦承犯行，檢方已準備好認罪協商，從輕量刑。對此，辯護律師表示會再與被告協調，目前賈亞拉姆以3萬新幣交保，全案預計於明年1月11日再次開庭審理。

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