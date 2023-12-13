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聯合國籲加薩停火 拜登警告：以色列正失去支持

由193個成員國組成的聯合國大會12日通過決議草案，呼籲加薩衝突雙方立即停火。共153國投下了贊成票、10國反對，另有23國棄權。（路透）

由193個成員國組成的聯合國大會12日通過決議草案，呼籲加薩衝突雙方立即停火。共153國投下了贊成票、10國反對，另有23國棄權。（路透）

2023/12/13 07:24

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國12日要求加薩走廊（Gaza Strip）立即實現人道停火；美國總統拜登（Joe Biden）則警告以色列，由於該國在戰爭中「無差別」轟炸平民、造成大量傷亡，正逐漸失去國際支持。

據路透報導，由193個成員國組成的聯合國大會12日通過1項決議草案，呼籲加薩衝突雙方立即停火，共153個國家投下了贊成票，另有23國棄權。美國和以色列堅稱停火將創造對哈瑪斯（Hamas）有利局面，與其他8個國家一同反對該決議。

決議雖缺乏約束力，但具政治影響力，反映了全球對戰爭的看法。美國上週才在15個成員國組成的安理會中，否決了類似的提案。

決議通過前，拜登在華盛頓表示，以色列得到了包括美國、歐盟在內「世界多數國家」的支持，「但他們開始因無差別轟炸而失去支持」。

拜登強調這是他對納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府的最嚴厲的批評，他特別提到以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir），稱「這是以色列史上最保守的政府」，而納坦雅胡「必須改變他的政府」。

加薩官員稱，哈瑪斯10月7日突襲以色列南部後，以色列對加薩的報復性攻擊已造成1萬8000人喪生和5萬人受傷，引發人道危機。

拜登除了警告以色列正逐漸失去國際支持，還表示以色列終究「不能對巴勒斯坦獨立建國說不」。以國強硬​​派長久以來堅持反對成立巴勒斯坦國。

眼見衝突進入第3個月，澳洲、加拿大和紐西蘭日前共同表示，支持國際社會為實現停火所做的努力，並對加薩平民的困境表示震驚。3國領導人在一份聯合聲明中表示：「擊敗哈瑪斯的代價，不應是所有巴勒斯坦平民的持續性痛苦。」

美國總統拜登警告以色列，由於該國在戰爭中無差別轟炸平民，正逐漸失去國際支持。（路透資料照）

美國總統拜登警告以色列，由於該國在戰爭中無差別轟炸平民，正逐漸失去國際支持。（路透資料照）

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