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外牆彷彿硬被扯掉！紐約百年公寓崩塌零死亡 救援隊直呼奇蹟

紐約布朗克斯區，1棟屋齡超過百年的老公寓發生崩塌。（圖翻攝自X）

紐約布朗克斯區，1棟屋齡超過百年的老公寓發生崩塌。（圖翻攝自X）

2023/12/12 17:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約布朗克斯區（The Bronx）1棟超過百年歷史的老公寓，當地時間週一（11日）下午部分結構突然崩塌，損毀相當嚴重。萬幸的是，沒有居民在此次事故中重傷或身亡。

綜合美媒報導，位於紐約布朗克斯區伯恩賽德大道（Burnside Ave）上，1棟據稱1915年落成的7層老公寓「比林斯利平台」（Billingsley Terrace），週一下午部分結構無預警崩塌，網上曝光的畫面可以看到事發公寓一角全數損毀，每層樓地板嚴重傾斜，甚至壓垮下層住居空間，外牆彷彿被硬生生扯掉並全數崩落，受影響住戶的屋內陳設從外頭看得一清二楚。有目擊住戶表示，崩塌是從頂層開始發生，直呼餘悸猶存。

事發後，該棟所有住戶隨即被撤離，擔憂有住戶受困瓦礫堆下，消防及搜救隊火速展開救援作業。紐約消防局長卡瓦納（Laura Kavanagh）11日晚間10點20分（台灣時間12日上午11點20分）左右表示，歷經數小時搜索，已確認沒有人被困，僅有2名住戶在疏散過程中受輕傷，「從現場損毀狀況和監控影像來看，情況可能會很糟，但奇蹟的是，沒有人在這起事故中重傷或身亡。」

目前相關單位正在調查公寓崩塌原因。不過在事故發生前，這棟約108年歷史的老公寓在過去2年內，就被發現有100多項違規，確實存在安全風險，最近一次被通報違規是在上個月，紐約建築局（NYC Department of Buildings）因「泥基劣化和破損」（deteriorated and broken mudsills）向公寓業主處以2400美元（約新台幣7.5萬）的罰款，據悉這種狀況恐影響鷹架結構穩定性，引發倒塌，沒想到才過不到一個月就發生崩塌。

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