外牆彷彿硬被扯掉！紐約百年公寓崩塌零死亡 救援隊直呼奇蹟

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約布朗克斯區(The Bronx)1棟超過百年歷史的老公寓,當地時間週一(11日)下午部分結構突然崩塌,損毀相當嚴重。萬幸的是,沒有居民在此次事故中重傷或身亡。

綜合美媒報導,位於紐約布朗克斯區伯恩賽德大道(Burnside Ave)上,1棟據稱1915年落成的7層老公寓「比林斯利平台」(Billingsley Terrace),週一下午部分結構無預警崩塌,網上曝光的畫面可以看到事發公寓一角全數損毀,每層樓地板嚴重傾斜,甚至壓垮下層住居空間,外牆彷彿被硬生生扯掉並全數崩落,受影響住戶的屋內陳設從外頭看得一清二楚。有目擊住戶表示,崩塌是從頂層開始發生,直呼餘悸猶存。

事發後,該棟所有住戶隨即被撤離,擔憂有住戶受困瓦礫堆下,消防及搜救隊火速展開救援作業。紐約消防局長卡瓦納(Laura Kavanagh)11日晚間10點20分(台灣時間12日上午11點20分)左右表示,歷經數小時搜索,已確認沒有人被困,僅有2名住戶在疏散過程中受輕傷,「從現場損毀狀況和監控影像來看,情況可能會很糟,但奇蹟的是,沒有人在這起事故中重傷或身亡。」

目前相關單位正在調查公寓崩塌原因。不過在事故發生前,這棟約108年歷史的老公寓在過去2年內,就被發現有100多項違規,確實存在安全風險,最近一次被通報違規是在上個月,紐約建築局(NYC Department of Buildings)因「泥基劣化和破損」(deteriorated and broken mudsills)向公寓業主處以2400美元(約新台幣7.5萬)的罰款,據悉這種狀況恐影響鷹架結構穩定性,引發倒塌,沒想到才過不到一個月就發生崩塌。

