出現烏克蘭疲勞！匈牙利總理人馬與美共和黨人 密談停止援烏

烏克蘭總統澤倫斯基（左）10日在阿根廷總統就職典禮上與匈牙利總統奧班（右）激烈對話。（路透）

2023/12/11 16:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭已經打了656天，西方國家陸續出現「烏克蘭疲勞」，軍事援助岌岌可危。英國《衛報》10日引述消息人士報導，匈牙利親俄極右翼總理奧班（Viktor Orbán）的盟友，將於11日在華盛頓舉行2天閉門會議，會上將與美國共和黨代表討論有關停止援助基輔的問題。

此前，歐盟原本打算提供烏克蘭500億歐元（約新台幣1兆7000萬元）援助，卻因親俄的奧班卡關遲遲沒有通過；美國也因共和黨抵制尚未批准援烏法案；西方援烏前景不明，讓烏克蘭備感焦慮。

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《衛報》報導指出，「據了解，匈牙利極右翼總理奧班的盟友將在華盛頓與共和黨代表舉行閉門會議，以爭取停止美國對烏克蘭的軍事支持。」

據該報導，具有龐大影響力的華府保守派智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）11日展開2天閉門會議，匈牙利國際事務研究院成員和匈牙利駐華盛頓大使館的工作人員，都將與會。根據共和黨消息人士介紹，包括共和黨國會議員在內的一些人員受邀參加這場閉門會議。

接近匈牙利大使館的外交消息人士告訴《衛報》：「奧班確信，援烏計畫在（美國）國會無法通過。正因為如此，他試圖阻止歐盟方面的援助。」

針對軍援烏克蘭問題，共和黨內有依循雷根主義以及孤立主義兩種聲浪，儘管雷根主義仍是主流，拜登政府雖然不斷宣稱力挺基輔，但在極右翼共和黨人堅持不願繼續軍援烏克蘭的情況下，美國的援助行動也陷入「巧婦難為無米之炊」的困境。

《衛報》此前報導指出，這是因為越來越多的共和黨成員接受前總統川普的「美國優先」外交政策方針，質疑援助烏克蘭的右派議員也對繼續提供資金產生懷疑。他們認為，美國不應該向烏克蘭提供這麼多資金，因為這些資金更能用於解決邊境安全問題，儘管美國對烏克蘭的援助僅佔該國GDP的不到1%。

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