揭發中國農村愛滋疫情 95歲良心醫師高耀潔辭世

中國女醫師高耀潔，揭穿農村愛滋疫情被迫流亡美國紐約，近來傳出去世的消息。（美聯社）

2023/12/11 13:29

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國女醫師高耀潔，揭穿賣血產業如何在中國農村傳播愛滋疫情，被稱為「中國防愛第一人」，但她自2009年就流亡美國紐約，近日好友透露她已經過世，享耆壽95歲。

據《BBC》報導，1980至1990年代，中國農村的「賣血經濟」相當常見且受到地方政府支持，貧窮的農民透過賣血維生，但從愛滋患者身上採集的血液加速了愛滋病毒（HIV）的傳播。

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高耀潔1996年在中國河南省遇到首個愛滋病人，從此自費走遍各地治療患者，無私付出的她成為中國愛滋防治運動的領頭人物。高耀潔當時認為中國有1000萬人感染愛滋病，遠超過中共當局所公布的75萬人。

中國政府剛開始對高耀潔較為寬容，但隨著她對不斷揭發愛滋內幕，讓官員逐漸感到不安，最終高耀潔在政府的監控和壓力下流亡紐約，並定居到去世為止。

有中國記者透露，他們這一代的新聞工作者都知道高耀潔，她會讓人想起2003年首個向國際揭發中國SARS疫情的外科醫師蔣彥永，以及對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）示警卻遭當局打壓、最終染疫身亡的眼科醫師李文亮。

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