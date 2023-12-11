創新低！選民認徒勞無功 香港區議員選舉投票率僅27％

香港選舉管理委員會11日表示，這次區議會選舉最終投票率僅27.54%，創1997年香港主權移交中國後所舉辦的區議會選舉最低紀錄。（法新社）

2023/12/11 11:12

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港今年修正通過《2023年區議會（修訂）條例草案》後，10日舉行首次區議會選舉，在沒有「泛民主派」參選下，也被稱為是「僅限愛國者」的選舉。據《日經新聞》報導，香港選舉管理委員會11日指出，這次區議會選舉最終投票率僅27.54%，創1997年香港主權移交中國後歷次區議會選舉最低紀錄，代表香港選民對投票興趣缺缺，覺得參與政治只是「徒勞無功」。

在香港各級選舉中，比較基層的區議會選舉曾堪稱最民主。但與行政長官（特首）和立法會選舉一樣，自2020年北京通過實施「港版國安法」以來，選舉制度已發生巨大變化，當局要確保只有「愛國者」才能參與選舉。

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香港所有區議員候選人事前都經過篩選，獲准參選者都效忠北京，完全沒有來自「泛民主派」的人。報導認為，問題在於香港居民對這份候選名單會如何反應？是否願意投票？10日投票當天答案揭曉：因為投票所電腦系統晚間近8時發生故障，投票時間延長至晚間12時，儘管投票時間多了1.5小時，但香港選委會11日統計投票率只有27.54％，全香港430萬合格選民中僅119萬3193人投票。

1997年香港主權移交中國後，迄今共舉行6次區議會選舉，2019年「反送中」抗爭期間，投票率達到破紀錄的71.23％，當年有294萬人投票，「泛民主派」也取得空前勝利，被視為對親北京特區政府的不信任投票；其餘5次投票率介於35％至47％之間，最低的是1999年，約35.82％，但這次區選舉投票率改寫最低紀錄。

香港中文大學香港亞太研究所9月發表的一項調查發現，63%的香港居民對政治不感興趣，因為他們覺得參與政治是「徒勞無功」的，登記選民人數連續2年下降，其中年輕人降幅最大。

中國全國人民代表大會在2021年3月大幅修改香港行政長官和立法會選制後，港府今年5月也提出修正案，針對區議會選舉增加資格審查制度，要求有意參選者必須獲得政府任命的委員會中至少9名成員的支持，並將直選席次的比例從上屆的94％降至不到20％，亦即452席砍至88席；且基於國家安全原因，所有候選人都必須經過審查，以確保他們足夠愛國。

香港前區議員、現任英國里茲大學學者巫堃泰表示：「這根本不會是場有意義的選舉，除了缺乏民主陣營的參與，也沒有意識形態之爭，（這場選舉）根本不存在真正的競爭。」

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