為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

葉門青年運動警告　將攻擊所有駛往以色列船隻

2023/12/10 03:36

〔中央社〕伊朗撐腰的葉門什葉派激進團體「青年運動」（Houthi）今天警告，他們將攻擊所有前往以色列的船隻，無論其國籍為何，還要求所有國際航運公司不要與以色列港口進行交易。

路透社報導，在以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭中，與伊朗結盟的數個組織正加劇區域衝突風險。

以哈戰爭爆發後，青年運動多次在紅海及曼德海峽（Bab al-Mandab Strait，連接紅海和亞丁灣的戰略水道，全球多數石油都通過這條通道運輸）發動一系列攻擊並扣押多艘與以色列有關係的船隻，還向以國目標發射彈道飛彈和武裝無人機。

青年運動表示，他們的行動旨在表達對巴勒斯坦人的支持。

該組織發言人表示，所有駛往以色列港口的船隻都不得進入紅海和阿拉伯海。

該名發言人透過聲明稱，「如果加薩走廊得不到所需的食物和藥品，紅海中開往以色列港口的所有船隻，無論國籍，都將成為我們武裝部隊的目標。」

聲明還稱，這項警告立即生效。

上週，3艘商船在紅海南部的國際水域遭到攻擊，促使1艘美國海軍驅逐艦出手干預，擊落多架無人機。

統治葉門大部分地區及紅海沿岸的青年運動上月也扣押了1艘與以國公司有關的英國貨船。1121210

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播