瓜地馬拉檢方稱「選舉無效」 總統當選人阿雷巴洛批：這是政變未遂

我國中美洲友邦瓜地馬拉的候任總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，右2）。（取自阿雷巴洛社群平台X帳號）

2023/12/09 20:31

〔記者楊丞彧／台北報導〕我國中美洲友邦瓜地馬拉舉行總統大選，阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）今年8月在第二輪決選勝出，預定於明年1月14日就職。然而，檢察機關卻頻出招，意圖阻止他就任。檢方本月8日稱，8月選舉結果應屬「無效」。瓜國最高選舉法庭則指出，選舉結果「不可改變」，也不會重新舉行大選。阿雷巴洛8日則批評，檢察官的行動是「政變未遂」他保證，自己將會在明年1月14日就職。

瓜地馬拉是我國人口最多的友邦，瓜國今年6月25日舉行總統大選首輪投票，代表中間左派「種子黨」的阿雷巴洛主打「反貪腐」大獲選民青睞，爆冷成為大黑馬進入決選。自此，檢察總長辦公室頻頻出手，7月起對種子黨展開調查、向法院聲請停權等。另檢方也突襲搜索瓜國最高選舉法院與種子黨，種種介選行為引起美國、歐盟、美洲國家組織等高度關切。

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歷經諸多法律與政治攻防，阿雷巴洛順利參與8月20日總統大選第二輪決選，並以6成得票率擊敗前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres），獲得壓倒性的勝利。然而，最高選舉法院隨後一度應檢方聲請，將種子黨暫時停權；9月檢方又突襲搜索選務機構、查扣部分選票與最高選舉法庭部分資料，引發美國等民主國家譴責。11月檢方再出招，要求撤銷阿雷巴洛的豁免權，要他上法庭受審。

檢察官莫拉萊斯（Leonor Morales）本月8日於記者會上聲稱，因為6月首輪投票出現「錯誤」，因此8月決選的投票結果應屬「無效」。然而，最高選舉法庭主席阿爾法洛（Blanca Alfaro）同日表示，選舉結果「不可改變」（unalterable），也不會重新選舉，並指阿雷巴洛將如期於明年1月就職。她強調，阻止阿雷巴洛這樣一位正式民選官員就職實屬「破壞憲政秩序，絕不允許」。

對此，阿雷巴洛8日批評檢察官的行動是「政變未遂」，更批評相關指控「荒誕、荒謬且有違常理」。他保證，自己將會在明年1月14日就職。

美國西半球事務助理國務卿尼可斯（Brian A. Nichols）於社群平台X（原稱推特），譴責相關行動是「赤裸裸且令人無法接受地」，再一次違反瓜地馬拉人民之意願。他警告，相關作為將損及瓜地馬拉親商聲譽，並將遭致美國「強烈回應」。美洲國家組織也抨擊，檢察官的干預是典型的獨裁國家做法。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）批評，瓜國檢方出自政治動機所發動的「政變」，並呼籲政權和平轉移。

外交部副發言人蕭光偉今晚應詢回應，外交部注意到瓜地馬拉法務部於當地時間12月8日提出「將撤銷總統當選人阿雷巴洛的司法豁免權」及「選舉無效」等相關情形。

蕭光偉說，對於瓜國政府於8日發布聲明，強調尊重大選結果，以及在美洲國家組織（OAS）派員陪同下，於12月6日與候任政府交接團隊完成各部門業務交接程序，外交部表示肯定。

蕭光偉指出，民主是國際社會成員共同遵循的普遍原則，外交部將持續關注瓜地馬拉政情發展，並盼瓜國在民主體制下平和解決爭議，持續依照憲法規定時程，順利完成政權移交。

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