印尼家暴父殺害4孩！警破門見屍體整齊擺放在床 最小僅1歲

潘卡·達曼西亞（Panca Darmansyah）早在2日就被家人撞見對妻子家暴。（擷取自社交平台「Ｘ」）

2023/12/08 21:29

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼雅加達南部賈加卡爾薩村（Jagakarsa）發生一起震驚社會的悲劇，一處民宅散發出惡臭，鄰居報案後，警方破門驚見4名幼童的屍體整齊地擺放在臥室床上。與此同時，幼童的父親被發現躺在浴室裡，身上有自殘傷口，企圖自殺，目前已被送醫治療。

綜合印媒報導，這名41歲的父親名為潘卡·達曼西亞（Panca Darmansyah），早在2日被家人撞見對妻子家暴。然而，妻子被送醫治療，他卻以要照顧4名幼童為由，拒絕警方傳喚。不料，週三（6日）一名鄰居對達曼家散發出的惡臭感到質疑，因此報警處理。隨後，警方將鐵門打開以後，卻驚見他的4個孩子僵硬地躺在房間裡，排成一排，而潘卡被發現全裸躺在浴室，試圖自殺，並在閣樓的地板上發現用血跡寫著「滿意的媽媽，謝謝大家」。

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據了解，4個孩子分別是6歲、4歲、3歲和1歲。法醫阿里夫（Arif Wahyono）透露，4名幼童的死亡時間為在遺體被發現的前兩天，而警方發現屍體時，他們被按年齡順序擺放在床上，更令人匪夷所思的是，一張全家福照片被放在老大的身上。目前，警方正在與法醫密切合作，詳細調查案發原因和幼童的死因。

法醫心理學專家瑞薩（Reza Indragiri Amril）指出，「家暴」一詞難以完全描述達曼西亞的行為，他形容此案更類似有計畫性的謀殺。根據印尼刑法，對於蓄意謀殺的罪行，可能面臨死刑、無期徒刑，或最高20年的監禁。

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潘卡被發現全裸躺在浴室，試圖自殺，並在閣樓的地板上發現用血跡寫著「滿意的媽媽，謝謝大家」。（擷取自社交平台「Ｘ」）

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