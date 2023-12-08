為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

印尼家暴父殺害4孩！警破門見屍體整齊擺放在床 最小僅1歲

潘卡·達曼西亞（Panca Darmansyah）早在2日就被家人撞見對妻子家暴。（擷取自社交平台「Ｘ」）

潘卡·達曼西亞（Panca Darmansyah）早在2日就被家人撞見對妻子家暴。（擷取自社交平台「Ｘ」）

2023/12/08 21:29

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼雅加達南部賈加卡爾薩村（Jagakarsa）發生一起震驚社會的悲劇，一處民宅散發出惡臭，鄰居報案後，警方破門驚見4名幼童的屍體整齊地擺放在臥室床上。與此同時，幼童的父親被發現躺在浴室裡，身上有自殘傷口，企圖自殺，目前已被送醫治療。

綜合印媒報導，這名41歲的父親名為潘卡·達曼西亞（Panca Darmansyah），早在2日被家人撞見對妻子家暴。然而，妻子被送醫治療，他卻以要照顧4名幼童為由，拒絕警方傳喚。不料，週三（6日）一名鄰居對達曼家散發出的惡臭感到質疑，因此報警處理。隨後，警方將鐵門打開以後，卻驚見他的4個孩子僵硬地躺在房間裡，排成一排，而潘卡被發現全裸躺在浴室，試圖自殺，並在閣樓的地板上發現用血跡寫著「滿意的媽媽，謝謝大家」。

據了解，4個孩子分別是6歲、4歲、3歲和1歲。法醫阿里夫（Arif Wahyono）透露，4名幼童的死亡時間為在遺體被發現的前兩天，而警方發現屍體時，他們被按年齡順序擺放在床上，更令人匪夷所思的是，一張全家福照片被放在老大的身上。目前，警方正在與法醫密切合作，詳細調查案發原因和幼童的死因。

法醫心理學專家瑞薩（Reza Indragiri Amril）指出，「家暴」一詞難以完全描述達曼西亞的行為，他形容此案更類似有計畫性的謀殺。根據印尼刑法，對於蓄意謀殺的罪行，可能面臨死刑、無期徒刑，或最高20年的監禁。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

潘卡被發現全裸躺在浴室，試圖自殺，並在閣樓的地板上發現用血跡寫著「滿意的媽媽，謝謝大家」。（擷取自社交平台「Ｘ」）

潘卡被發現全裸躺在浴室，試圖自殺，並在閣樓的地板上發現用血跡寫著「滿意的媽媽，謝謝大家」。（擷取自社交平台「Ｘ」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
兒弄壞筋膜槍 單親爸暴怒揮拳打腫臉下場出爐
2023/12/07 12:07

兒弄壞筋膜槍 單親爸暴怒揮拳打腫臉下場出爐
鐵工男僅因細故行兇 釀1死1重傷判刑
2023/12/07 09:32

鐵工男僅因細故行兇 釀1死1重傷判刑

住在美術館核心區 就是享受人生成就
鄭中基暴打兒子！《年少日記》扮嚴父罵「垃圾」超心痛：我會很用力要忍耐
2023/12/06 17:52

鄭中基暴打兒子！《年少日記》扮嚴父罵「垃圾」超心痛：我會很用力要忍耐
出言恐嚇害妻尿失禁再逼吃擦尿紙 恐怖夫判處8個月徒刑
2023/12/02 17:28

出言恐嚇害妻尿失禁再逼吃擦尿紙 恐怖夫判處8個月徒刑

大高屏人才狂回流 明日之星「農科特區」
131刀砍死前妻新歡還吊掛門把 妒男判無期定讞
2023/12/01 11:23

131刀砍死前妻新歡還吊掛門把 妒男判無期定讞
廚師兄弟爆衝突！31歲弟持菜刀狂砍 68歲哥哥重傷
2023/12/01 11:14

廚師兄弟爆衝突！31歲弟持菜刀狂砍 68歲哥哥重傷
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播