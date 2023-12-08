新娘新婚當晚慘遭酒駕撞死 新郎丈母娘爭遺產

美國1對新婚夫妻在婚禮當晚遭酒駕追撞導致女方當場死亡，如今男方與丈母娘在遺產代理上產生糾紛。（圖截自X「@BreakingNewsOut」）

2023/12/08 12:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國1對新婚夫妻在4月於婚禮後駕高爾夫球車離開時遭酒駕駕駛追撞導致女方當場身亡，男方也重傷昏迷。如今男方將依法繼承女方全部遺產卻引起丈母娘不滿，稱男子此舉「違背女兒意願」。

根據《紐約郵報》報導，34歲的新郎哈金森（Aric Hutchinson）與同齡妻子米勒（Samantha Miller）在4月28日於美國南卡州舉行婚禮，婚禮結束後2人在與親友一同駕著高爾夫球車離開途中卻遭酒駕車輛追撞，導致米勒當場死亡，而哈金森也重傷送醫。

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因2人已經結為夫妻，哈金森在米勒死後成為法定的遺產代理人，同時他也對肇事駕駛當晚曾到過的酒吧提起訴訟，預計將會獲得一筆金額不低的賠償金。不過據報導，米勒的母親近日已向相關單位提交請願書，要求解除女婿哈金森遺產代理人的身分，而其原因是因為他可能存在「潛在詐欺問題」。

米勒的母親表示，她並不懷疑這段婚姻的有效性，也不想讓女兒丟臉，但她稱哈金森在米勒死後不願意與她共分遺產，而此舉完全違反了女兒的意願，同時她也委託律師提交一份請願書阻止哈金森獲得由酒吧提供的鉅額賠償金。而哈金森的法律團隊則在得知消息後立刻否認一切相關指控並表示，米勒的母親曾拒絕過平分遺產的提議，如今她提交請願書就只是為了得到全部遺產。目前相關訴訟還在進行中。

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