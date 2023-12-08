泰國女模體驗傳統療法 不料竟「引火上身」

泰國女模特兒蓋姆日前在接受傳統療法「Phao Ya」治療時因醫生操作不當導致全身多處3度燒燙傷。（圖截自X「@TaskerLady89977」）

2023/12/08 10:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國1名女模特兒日前前往曼谷1間診所接受傳統治療「Phao Ya」，不料診所醫護人員在點燃藥草時因操作不慎導致她全身多處3級燒燙傷。該名模特兒已向當地衛生局投訴並不排除對診所提告。

根據《每日郵報》報導，該名綽號為蓋姆（Game）的泰國模特兒2個月前在曼谷1間診所接受「Phao Ya」治療，這種傳統療法的施作方式和艾灸很像，即在患者的穴位上隔著毯子放上藥草後將其點燃。

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從事發當下的影片可以發現，蓋姆一開始看起來非常輕鬆，還與醫護人員有說有笑，不料當醫生拿著打火槍將她腹部上的藥草點燃時，火勢順間蔓延到女模特的背部以及診療床上。

火勢在延燒到蓋姆後，她神情痛苦並快速滾下床，在場的2名護士和她的男友都急忙試圖將火勢撲滅，而操作打火槍的醫生竟直接離開診間，讓蓋姆對於診所醫生這種逃避責任的行為感到相當氣憤。

蓋姆在4日與男友及律師一同現身當地衛生局並表示已經向衛生局投訴該診所。蓋姆向媒體表示，她的背部和胸部下方都有大面積的3度燒燙傷，這使她不得不停工2個月進行治療，「我不得不臥床2個月。我雖然使用了保險，但我的醫療費用還是很可觀。而且診所甚至沒有給我任何賠償」，她的律師也提到，「該診所和醫生拒絕承擔責任，並且不斷在相關單位之間轉嫁責任，這導致我的委託人不得不自己承擔醫院費用。我目前正在協助委託人確保該診所將會支付適當的賠償」。

當地衛生局表示，這是他們首次接到有關傳統療法「Phao Ya」施作不當的投訴，目前相關單位正在收集更多有關該名醫生更多操作不當的案例及證據，全案仍在調查中。

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