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以軍砲轟記者釀1死6傷 國際特赦組織：疑犯下戰爭罪

以色列10月13日對黎巴嫩南部發動砲擊，造成路透記者阿布杜拉當場死亡。（路透資料照）

以色列10月13日對黎巴嫩南部發動砲擊，造成路透記者阿布杜拉當場死亡。（路透資料照）

2023/12/08 08:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國際特赦組織（Amnesty International）7日表示，以色列10月13日對黎巴嫩南部發動砲擊，造成路透（Reuters）記者阿布杜拉（Issam Abdallah）死亡，另有6名記者受傷。該組織稱，此極可能是針對平民的直接攻擊，必須以戰爭罪展開調查。

據路透報導，總部設在美國的人權觀察（Human Rights Watch）提出的另份報告指出，以色列的2次砲擊「顯然是對平民的蓄意攻擊，因此構成戰爭罪」，強調必須追究相關責任。

路透7日公布的調查結果發現，記者在黎巴嫩南部、距以色列邊境僅約1公里處，遠距離拍攝以軍陣地及砲擊行動時，遭以色列戰車連續發射2枚砲彈。爆炸讓阿布杜拉當場身亡，並炸傷了其他6名記者。

以色列政府發言人否認以軍針對非戰鬥人員。以色列政府發言人列維（Eylon Levy）7日回應國際特赦組織、路透及多個媒體指控時，聲稱：「我們不針對平民。我們始終盡一切可能讓平民免受傷害。」

包括不幸身亡的阿布杜拉在內，來自路透、法新社（AFP）、半島電視台（Al Jazeera）的7名受害記者，當時均頭戴鋼盔、穿著藍色防彈衣，且防彈衣清楚印著白色字母「PRESS」（新聞媒體）。

7名受害記者當時位於黎巴嫩境內1處開闊高地，沒有樹木遮蔽，也沒有遭任何建築物遮擋。事發前幾分鐘錄製的影片顯示，無人機在空中盤旋，附近更有1架以色列直升機在巡邏。

1949年重新增訂的日內瓦公約，受到所有聯合國（UN）成員國批准，公約禁止交戰方在衝突中針對平民發起攻擊。國際特赦組織表示，調查結果發現了「令人震驚的證據，表明一群報導雙方敵對行動的國際記者，遭到了襲擊」。

人權觀察強調，證據顯示以色列軍隊「知道或應當知道其針對的對象是平民」。

德國外交部7日評論路透調查結果時表示：「必須時刻確保對記者的保護。應充分調查記者受傷或遭殺害事件。這適用於本案。」

路透向以色列國防軍（IDF）回報了戰車砲彈自以國境內發射的調查結果，並提出了更多詳細問題，包括以軍是否知道他們向記者開火。對此，以色列軍方發言人赫克特（Richard Hecht）僅回應：「我們不針對記者。」隨後拒絕發表進一步評論。

黎巴嫩政府表示，將把路透和法新社的調查結果提交給聯合國安理會，並將其增添到該國的一份投訴報告中。該報告抨擊以色列在與黎巴嫩民兵組織「真主黨」（Hezbollah）的交戰過程中，殺害了數名平民。

黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）在政府聲明中重批：「以色列的犯罪行為沒有限度。」

國際特赦組織7日在黎巴嫩舉行記者會，質疑以色列軍方觸犯戰爭罪行。（法新社）

國際特赦組織7日在黎巴嫩舉行記者會，質疑以色列軍方觸犯戰爭罪行。（法新社）

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