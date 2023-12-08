香港擬建館推愛國教育 李小龍梅艷芳粉絲跳腳

李小龍是近十幾年來香港文博館中常設展覽的常客，也是全球李小龍迷經常朝聖之地。（法新社檔案照）

2023/12/08 06:07

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港政府推動「愛國主義教育」不遺餘力，擬將位於尖沙嘴東部的香港科學館，改為「國家發展成就館」，將科學館「重置」於位於沙田的香港文化博物館，文博館現有典藏品則將「拆解」到其他各館安放。歷史學者批評，此舉完全基於政治考量，企圖「歌頌中國、消滅香港」。

已故知名藝人李小龍與梅艷芳的粉絲更質疑，港府正急於消滅本土文化。

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綜合香港01和自由亞洲電台（RFA）等報導，香港特首李家超10月間在發表《2023年施政報告》時聲稱，港府將設立博物館「介紹國家發展和成就，涵蓋國家歷史、政治、經濟發展和文化等領域」。港府文化體育及旅遊局6日向立法會民政及文化體育事務委員會提交文件，建議將科學館改為「國家發展成就館」。

港府聲稱，希望介紹國家發展和成就的專館，能座落在交通便捷的市中心，方便市民、遊客及學生參觀，而且專館也需要較大空間，涵蓋不同內容和配合展現國家宏大發展和成就，因此擬利用科學館現址，及現正規劃籌建、在科學館及歷史博物館旁邊的擴建工程做為館址，以縮短整體籌建時間。

據稱「國家發展成就館」將介紹中國的發展和成就，內容將涵蓋國家歷史，包括列強侵中和奮勇抗戰的經歷、中共發展、「新中國」成立、改革開放、政治科學和經濟發展、國家安全、體育成就、科技發展、太空科技等，以展示中國走向繁榮昌盛的里程，加強青少年對國家的認同。

文體旅局局長楊潤雄7日在會見建制派「民主建港協進聯盟」立法會議員時解釋，「國家發展和成就專館」與歷史博物館放在一起，因此需要遷走科學館。而且，文博館的「定位」不清晰，目前典藏品將分散至其他博物館重置，也不排除置於之後成立的「流行文化館」。

香港歷史學者楊穎宇指出，港府將「國家成就館」選址在沙田較為合適，但港府卻選擇置於尖沙嘴，據信是基於政治考量，「歌頌中國、消滅香港，就是這幾年來政治與文化上發生的事」。在文博館「殺館」後，香港文化工作者應思考將歷史文物存放於海外，避免捐給無意保存香港文化的港府。

「李小龍會」會長黃耀強接受RFA訪問時表示，李小龍是近十幾年來文博館中常設展覽的「常客」，也是全球李小龍迷經常朝聖之地，「李小龍─經典永續」展覽7月才開始，卻可能成為最後一次。

科學館重置於沙田，黃耀強除了感到格格不入，也不明白當局為何如此倉促要搬遷科學館，「殺死」文博館。除了李小龍，還有金庸、粵劇，不同的主題都有常設展館，「科學館是眾多的博物館中最活躍的，是最多人參觀的，為何做得這麼好的東西突然要改呢？」

梅艷芳粉絲開設的Instagram專頁「anita.mui_」也發文指出，文博館在約2013年設立一個專屬流行文化的常設展覽，令本土流行文化可以登上大雅之堂，也讓一度被踐踏的梅艷芳遺物找到「歸宿」。對於梅艷芳的遺物再次「漂泊無所」，粉絲慨嘆「這個年頭，『國家』先行，香港的文化、價值、身份當然要讓路」。

在香港文化博物館展出的「李小龍─經典永續」展覽7月才開始，卻可能成為最後一次。（法新社檔案照）

香港政府擬將科學館重置於文化博物館，文博館現有典藏品則將「拆解」到其他各館安放，引發李小龍與梅艷芳粉絲跳腳。（取自香港文博館官網）

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