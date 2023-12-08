美參議院外委會主席：將推法案阻止中國跨境鎮壓

美國聯邦參議院外交委員會主席卡定強調，絕對不會容忍中國在美國境內進行任何跨國鎮壓行動。（路透檔案照）

2023/12/08 06:03

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國等威權體制國家的海外鎮壓行動，美國聯邦參議院外交委員會主席卡定（Ben Cardin）6日指出，全世界最複雜的跨境鎮壓活動來自中國，這類行動對散居或流亡海外的群體，形成令人不寒而慄的「噤聲」效果。

卡定強調，他將提出一項與處理跨國鎮壓行動有關的新立法措施，「我們絕不會容忍在我們的土地上進行任何跨國鎮壓的行動」。

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民主黨籍的卡定在一場以「跨境鎮壓：威權主義者鎖定海外異議人士」（Transnational Repression: Authoritarians Targeting Dissenters Abroad）為主題的聽證會上表示，跨境鎮壓並非始自今日，但現代科技空前擴大了威權政府採取這類行動的範圍，此一趨勢令人震驚，對各地的人權捍衛者，以及散居或流亡海外的群體，構成嚴重的威脅。

卡定強調，這類鎮壓行動等於是警告流亡者，不論你身在何方，即使是在民主國家，或獲得政治庇護，也都不會安全，「這就是為什麼跨境鎮壓如此令人不寒而慄的原因，它迫使許多人停止發聲，或結束他們的運動」。

流亡加拿大的前香港本土派政黨「香港眾志」成員周庭，6日接受日本放送協會 （NHK）專訪時便表示，她最感到不安的就是自己的人身安全，擔心自身行動會被海外的中國秘密警察掌握，再次遭到逮捕。

今年7月，香港政府還懸賞100萬港幣，通緝羅冠聰、郭榮鏗、許智峯、任建峰、袁弓夷、蒙兆達、劉祖迪和郭風儀等8名民主派人士。

總部位於華府的非盈利組織「自由之家」6日發佈的跨境鎮壓報告指出，各國政府透過暗殺、非法驅逐、綁架、數位威權、國際刑警組織（Interpol）虐待和家庭恐嚇等方式，跨境壓制散居在美國、英國、加拿大、德國、澳洲和南非等民主國家的海外和流亡異議人士。

根據「自由之家」今年4月發佈的相關報告，在2014年到2022年間，至少有854起跨國鎮壓的案例，其中包括暗殺、綁架、襲擊、施壓或驅逐出境。涉及38個國家的政府在91個國家內部進行跨國鎮壓行動。

自由之家主席阿布拉莫維茨（Michael Abramowitz）也出席6日的聽證會。他在作證時指出，報告中的數字可能只反映了跨境鎮壓行動在全球嚴重情況的冰山一角，因為各國也在使用間接策略，透過間諜軟體、監控威脅來恐嚇活動人士或流亡海外者，並在社群媒體上發送針對他們家屬的威脅。

流亡加拿大的前香港本土派政黨「香港眾志」副秘書長周庭表示，她最感到不安的就是自己的人身安全。（法新社）

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