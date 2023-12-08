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英國制裁俄國軍事供應鏈 中企首度入列

英國外交大臣卡麥隆7日出席華府「阿斯本安全論壇」，強調必須持續支援烏克蘭，遏阻俄羅斯侵略。（法新社）

英國外交大臣卡麥隆7日出席華府「阿斯本安全論壇」，強調必須持續支援烏克蘭，遏阻俄羅斯侵略。（法新社）

2023/12/08 05:57

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國政府6日宣布，針對涉入俄羅斯侵略烏克蘭軍事供應鏈的個人與實體，祭出46項制裁措施，它們分別在白俄羅斯、中國、塞爾維亞、土耳其、阿拉伯聯合大公國、烏茲別克等第三國營運，加以制裁可箝制俄國繼續取得限制物品與技術的能力。中央社查證確認，此為英國政府首度將中國營運的實體列入對俄制裁名單。

英國外交部表示，「今天的制裁將擊中（俄國總統）普廷要害，破壞俄國防禦系統，並打擊支撐俄國戰爭機器的非法供應鏈」，倫敦將與「七大工業國集團」（G7）夥伴和國際盟友合作，繼續擴大向普廷施壓，並打擊向俄國提供受限商品和技術的第三方，「無論他們身在何處」。

制裁名單中，有31個實體與個人涉及設計和製造無人機與飛彈零件、進口電子零件，例如塞爾維亞企業「AVIO CHEM」向俄國實體運送飛機零件、土耳其公司「Smart Trading Limited」向俄國供應西方制裁的電子產品；另外4家位於阿拉伯聯合大公國的「影子船隊」營運商，涉及規避俄國石油銷售限制；還有一家位於白俄羅斯的國防組織產出軍事科技，用於白俄支援俄國侵烏戰事。

中國企業曾遭英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）點名的包括：亞太鏈接有限公司（Asia Pacific Links Limited）、信諾電子科技有限公司（Sinno Electronics Co., Limited）、興華國際股份有限公司（Xinghua Co., Limited）。

另一方面，英國「國家打擊犯罪局」（NCA）6日也向金融機構、報關業者、貨運代理公司、物流業者等發布「紅色警戒」，警告俄國企圖透過第三地規避制裁、取得遭管制的貨品和服務。NCA指出，英、美、歐盟和日本皆訂有清單，明列可能用於烏克蘭戰場的高風險商品，包括積體電路（IC）及各式電子和機械零組件，業者應按指引通報所有可疑活動和交易，並對商品最終流向加強盡責調查。

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