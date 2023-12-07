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自由之家：中國等26國政府在海外鎮壓新聞記者

2023/12/07 04:30

〔中央社〕國際人權組織「自由之家」（Freedom House）今天發布報告指出，全球至少有26個國家政府正透過人身攻擊、網路威脅、抹黑恐嚇等手段，鎮壓海外新聞工作者。

自由亞洲電台（Radio Free Asia）報導，總部位於美國首都華盛頓、關注全球民主自由及人權發展的非營利組織「自由之家」發布題為「無法熄滅之燈：流亡記者及跨國鎮壓」的報告。

報告指出，中國、越南、俄羅斯及伊朗等至少26個國家政府將鎮壓新聞自由的觸手伸至海外，即便記者遠離家園，他們的人身安全仍難以獲得保障。

「自由之家」報告訪問16名不同國家記者及其所屬公司或組織，並記錄了自2014年以來發生的112起事件，包括綁架、人身攻擊和暗殺等。

這些國家除了對記者人身迫害或騷擾外，還透過人肉搜索、網路威脅、污衊抹黑、司法起訴等恐嚇行動，試圖讓揭露事實真相的記者噤言，或削弱他們新聞報導的影響力。

報告共同作者懷特（Jessica White）告訴自由亞洲，北京當局所採取的方式相當「陰險」，是跨國鎮壓最嚴重的政府之一，手段非常廣泛，包括直接的人身攻擊、限制行動自由，以及透過惡意軟體、社群媒體等方式威脅記者的家庭成員。

懷特說，在這份報告的中國部分中，有許多是來自自由亞洲西藏及維吾爾族記者的親身經歷。他們的訪談對象被中國政府鎖定，導致記者失去信任而增加工作難度，他們也不知道身邊僑胞究竟誰可信任。

報告也指出，有中國女記者的照片、個資及地理位置被發到色情或援交網站。這些做法可能產生寒蟬效應，讓記者在社群媒體上被迫保持沉默，或完全遠離新聞業。

針對自由之家上述報告，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應，這些虛假的指控毫無根據，中方「敦促相關組織摒棄冷戰思維，停止對中國的抹黑和攻擊」。1121207

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