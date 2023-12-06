屢勸不聽！ 中國觀光客乘船遊威尼斯 「亂動拍照」慘翻船落水

義大利水都威尼斯3日傳出，一群中國觀光客疑似屢勸不聽，在貢多拉小船上到處亂動，導致船體重心不穩翻覆，船上全員也因此狼狽落入水中。（圖擷取自@Monica09058845 社群平台「X」）

2023/12/06 16:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利水都威尼斯（Venice）是每年許多海內外遊客造訪勝地，更有不少人會搭乘當地著名的木造小船「貢多拉」（Gondola），欣賞威尼斯沿岸風光。但在3日卻傳出，有一團中國觀光客，疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照、不坐好，最終導致整艘船慘烈翻覆，也讓這群中國客全員落水，泡在冰冷的河水裡，模樣相當悽慘。

綜合義大利《ANSA》等外媒報導，這艘不幸翻覆的貢多拉船上，事發當時載有5名中國觀光客。據悉，船隻準備通過威尼斯河上的一處矮橋時，船夫有向乘客們強調，船隻若要通過此處，船體重心必須放低，因此要求乘客們在這段時間務必坐好，千萬不要隨意起身、亂動，這樣他才可以好好掌舵，避免船隻失去平衡。

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然而，這群中國觀光客不聽船夫勸告，仍執意持續在船上亂動、好方便讓自己四處拍照，結果導致船隻經過矮橋時，船體重心不穩，最終讓整艘船翻覆，也讓包括船夫在內的船上所有人，都因此狼狽落入水中。從網上瘋傳的影片可見，2名落水女子不斷驚恐大喊「喔買尬」、「我不會游泳」，但手裡一邊仍緊握手機，一邊抓緊另一艘船。

報導指出，雖然船夫遭受牽連落水，但他仍在第一時間完成救人工作，他先帶起一名乘客上岸，接著再下水將其他乘客一一救回。所幸這起船隻翻覆意外，最後並未造成人員傷亡，成為落湯雞的這群中國觀光客，被救上岸後還獲得當地好心的民眾協助，幫他們的衣物給擰乾。

A Venezia ieri si è rovesciata una gondola...perché i turisti non riescono a stare seduti al loro posto...bravo il Gondoliere ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/aUbQPuBoSa — Monica ????⚘️???????????????? （@Monica09058845） December 4, 2023

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