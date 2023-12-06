為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

屢勸不聽！ 中國觀光客乘船遊威尼斯 「亂動拍照」慘翻船落水

義大利水都威尼斯3日傳出，一群中國觀光客疑似屢勸不聽，在貢多拉小船上到處亂動，導致船體重心不穩翻覆，船上全員也因此狼狽落入水中。（圖擷取自@Monica09058845 社群平台「X」）

義大利水都威尼斯3日傳出，一群中國觀光客疑似屢勸不聽，在貢多拉小船上到處亂動，導致船體重心不穩翻覆，船上全員也因此狼狽落入水中。（圖擷取自@Monica09058845 社群平台「X」）

2023/12/06 16:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利水都威尼斯（Venice）是每年許多海內外遊客造訪勝地，更有不少人會搭乘當地著名的木造小船「貢多拉」（Gondola），欣賞威尼斯沿岸風光。但在3日卻傳出，有一團中國觀光客，疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照、不坐好，最終導致整艘船慘烈翻覆，也讓這群中國客全員落水，泡在冰冷的河水裡，模樣相當悽慘。

綜合義大利《ANSA》等外媒報導，這艘不幸翻覆的貢多拉船上，事發當時載有5名中國觀光客。據悉，船隻準備通過威尼斯河上的一處矮橋時，船夫有向乘客們強調，船隻若要通過此處，船體重心必須放低，因此要求乘客們在這段時間務必坐好，千萬不要隨意起身、亂動，這樣他才可以好好掌舵，避免船隻失去平衡。

然而，這群中國觀光客不聽船夫勸告，仍執意持續在船上亂動、好方便讓自己四處拍照，結果導致船隻經過矮橋時，船體重心不穩，最終讓整艘船翻覆，也讓包括船夫在內的船上所有人，都因此狼狽落入水中。從網上瘋傳的影片可見，2名落水女子不斷驚恐大喊「喔買尬」、「我不會游泳」，但手裡一邊仍緊握手機，一邊抓緊另一艘船。

報導指出，雖然船夫遭受牽連落水，但他仍在第一時間完成救人工作，他先帶起一名乘客上岸，接著再下水將其他乘客一一救回。所幸這起船隻翻覆意外，最後並未造成人員傷亡，成為落湯雞的這群中國觀光客，被救上岸後還獲得當地好心的民眾協助，幫他們的衣物給擰乾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大媽往兵馬俑「吐痰丟菸蒂」 網轟：秦始皇不會放過她！
2023/11/27 18:58

大媽往兵馬俑「吐痰丟菸蒂」 網轟：秦始皇不會放過她！
神力？中國大媽徒手扯斷石製護欄 官方不認豆腐渣工程這樣辯
2023/11/02 01:07

神力？中國大媽徒手扯斷石製護欄 官方不認豆腐渣工程這樣辯

國泰世華CUBE APP 全方位帳戶安全守護
涉間諜刺探 中國觀光客 闖美軍重地上百起
2023/09/05 05:30

涉間諜刺探 中國觀光客 闖美軍重地上百起
中國大媽不聽勸 魚鱗壩打卡遭大水沖走釀7死
2023/08/11 21:30

中國大媽不聽勸 魚鱗壩打卡遭大水沖走釀7死

和耀新加州 公園校園雙園條件
中國夫婦赴沖繩旅遊抓走682隻寄居蟹 被逮竟稱想吃
2023/06/20 14:46

中國夫婦赴沖繩旅遊抓走682隻寄居蟹 被逮竟稱想吃
獸性大發！中國男帶妻子赴日旅遊 強拖妙齡櫻花妹進男廁性侵
2023/04/27 16:41

獸性大發！中國男帶妻子赴日旅遊 強拖妙齡櫻花妹進男廁性侵
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播