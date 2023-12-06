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「自導自演墜機」衝流量 美國YouTuber被判坐牢6個月

美國「油土伯」Trevor Jacob開小飛機自導自演墜機，手裡拿著自拍棒故意跳傘讓飛機墜毀。（擷取自YouTube影片）

美國「油土伯」Trevor Jacob開小飛機自導自演墜機，手裡拿著自拍棒故意跳傘讓飛機墜毀。（擷取自YouTube影片）

2023/12/06 00:16

〔中央社〕美國當局今天表示，一名YouTuber為衝流量竟駕駛小飛機在空中跳傘故意讓飛機墜毀，事後還曾向調查人員撒謊。他在同意以妨礙調查的罪名認罪後，被判坐牢6個月。

《法新社》報導，在一段名為「我的飛機墜毀」（I crashed my airplane）影片中，YouTuber雅各（Trevor Jacob）2021年11月自駕飛機飛越南加州上空時似乎遇到引擎故障。

這段已被瀏覽數百萬次的戲劇性影片顯示，現年30歲的雅各從一架單發動機的小飛機跳下─手裡還拿著自拍棒，跳傘降落在洛斯帕瑞斯國家森林（Los Padres National Forest）。遍布飛機各處的攝影機顯示，飛機最終墜毀於密林。

事件發生數週後，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）和聯邦航空總署（FAA）展開調查，並命令雅各保留飛機殘骸。

這位YouTuber向官員表示，他不知飛機在何處墜毀，但加州中央區（Central District of California）的聯邦檢察官辦公室今天指出，事實上，在事發當年的12月，雅各和1位朋友用直升機將殘骸從森林中拖吊出來；後來，飛機殘骸被拆成小片，被扔到隆波克市機場（Lompoc City Airport）及其周圍的垃圾桶，企圖湮滅證據。

美國聯邦航空總署於2022年4月吊銷雅各的飛行員執照。

面對調查人員盤問，雅各隨後在認罪協商中，同意對一項意圖妨礙聯邦調查的破壞、隱瞞罪名認罪。

聯邦檢察官辦公室指出，雅各在提交事故報告時向聯邦調查人員撒謊，謊稱飛機起飛後出現完全失去動力的情況。

聯邦檢察官認為，雅各此舉很可能是為了增加社群媒體及新聞曝光度，並從中獲取金錢利益；「不過，這種『玩命』行為不能姑息 」。

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