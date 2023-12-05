互別苗頭！俄反潛驅逐艦「崔布茲上將號」巡航南海

俄羅斯太平洋艦隊無畏級反潛驅逐艦「崔布茲上將號」。（取自俄國海軍網站）

2023/12/05 17:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍獨立級濱海戰鬥艦（LCS）「吉福茲號」（USS Gabrielle Giffords）4日在南海爭議海域航行後，中國跳腳，稱美艦非法進入南海仁愛暗沙附近海域。時隔一天，俄羅斯太平洋艦隊發布消息稱，俄海軍無畏級（Udaloy-class）反潛驅逐艦「崔布茲上將號」（Admiral Tributs），5日在亞太地區遠航任務框架下，穿越新加坡海峽，駛入「中國南海」水域。

俄媒《衛星通訊社》（Sputnik）報導，太平洋艦隊在聲明中說，「崔布茲上將號」大型反潛艦通過新加坡海峽，駛入「中國南海」，在通過新加坡海峽時，艦員們進行了穿越船舶交通繁忙地區的訓練。

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報導中說，由大型反潛艦「崔布茲上將號」、「潘迪雷耶夫上將號」（Admiral Panteleyev），以及「佩琴加號」（Pechenga）中型海上油輪組成的太平洋艦隊艦艇編隊，於10月7日從符拉迪沃斯托克（海參崴）啟航。此前，「潘迪雷耶夫上將號」與、「佩琴加號」訪問了越南金蘭灣，並於4日離開。

報導指出，太平洋艦隊軍艦編隊遠航的目的，是在亞太地區展示俄羅斯海軍旗，加強國際友好關係，並向大眾介紹俄羅斯海軍。

「崔布茲上將號」全長163.5公尺、寬度19.3公尺、最大排水量8700噸、最高航速30節。俄海軍無畏級反潛驅逐艦設計目的，在於反潛，主要的飛彈、魚雷、炸彈都是針對攻擊潛艦而設計或改進。

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